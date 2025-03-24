Симулятор жизни InZOI от Krafton быстро взлетел на вершину чарта самых ожидаемых игр Steam, обогнав даже Hollow Knight: Silksong, которая долгое время удерживала лидерство.
Тройку замыкает Deadlock от Valve, несмотря на то, что экшен всё ещё находится в закрытом тестировании и даже не имеет примерной даты релиза.
Самые ожидаемые игры в Steam:
- InZOI
- Hollow Knight: Silksong
- Deadlock
- Elden Ring: Nightreign
- Mecha BREAK
- Light No Fire
- Subnautica 2
- Dune: Awakening
- Borderlands 4
- ARK 2
- Arena Breakout: Infinite
- Unrecord
- Blight: Survival
- Slay the Spire 2
- DOOM: The Dark Ages
Релиз inZOI запланирован на 28 марта. Игра будет доступна на ПК в раннем доступе Steam
Разработчики InZOI рассказали, что все обновления для игры в раннем доступе будут бесплатными, а на старте игра будет стоить 40 долларов. Команда планирует выпустить четыре крупных обновления до конца 2025 года.
Ранее мы рассказывали про системные требования inZOI. Для максимальных настроек понадобится RTX 4080 и 32 ГБ оперативной памяти.