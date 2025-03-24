Новый симулятор жизни выйдет уже 28 марта.

Симулятор жизни InZOI от Krafton быстро взлетел на вершину чарта самых ожидаемых игр Steam, обогнав даже Hollow Knight: Silksong, которая долгое время удерживала лидерство.

Тройку замыкает Deadlock от Valve, несмотря на то, что экшен всё ещё находится в закрытом тестировании и даже не имеет примерной даты релиза.

Самые ожидаемые игры в Steam:

InZOI Hollow Knight: Silksong Deadlock Elden Ring: Nightreign Mecha BREAK Light No Fire Subnautica 2 Dune: Awakening Borderlands 4 ARK 2 Arena Breakout: Infinite Unrecord Blight: Survival Slay the Spire 2 DOOM: The Dark Ages

Релиз inZOI запланирован на 28 марта. Игра будет доступна на ПК в раннем доступе Steam

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Разработчики InZOI рассказали, что все обновления для игры в раннем доступе будут бесплатными, а на старте игра будет стоить 40 долларов. Команда планирует выпустить четыре крупных обновления до конца 2025 года.

Ранее мы рассказывали про системные требования inZOI. Для максимальных настроек понадобится RTX 4080 и 32 ГБ оперативной памяти.

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