InZOI стала самой ожидаемой игрой в Steam / Фото - Krafton

Симулятор жизни InZOI от Krafton быстро взлетел на вершину чарта самых ожидаемых игр Steam, обогнав даже Hollow Knight: Silksong, которая долгое время удерживала лидерство.

Тройку замыкает Deadlock от Valve, несмотря на то, что экшен всё ещё находится в закрытом тестировании и даже не имеет примерной даты релиза.

Самые ожидаемые игры в Steam:

  1. InZOI
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Deadlock
  4. Elden Ring: Nightreign
  5. Mecha BREAK
  6. Light No Fire
  7. Subnautica 2
  8. Dune: Awakening
  9. Borderlands 4
  10. ARK 2
  11. Arena Breakout: Infinite
  12. Unrecord
  13. Blight: Survival
  14. Slay the Spire 2
  15. DOOM: The Dark Ages

Релиз inZOI запланирован на 28 марта. Игра будет доступна на ПК в раннем доступе Steam

Видео дня

Разработчики InZOI рассказали, что все обновления для игры в раннем доступе будут бесплатными, а на старте игра будет стоить 40 долларов. Команда планирует выпустить четыре крупных обновления до конца 2025 года.

Ранее мы рассказывали про системные требования inZOI. Для максимальных настроек понадобится RTX 4080 и 32 ГБ оперативной памяти.

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