Приключения Индианы Джонса выйдут на консоли Sony уже 17 апреля.

Microsoft анонсировала, что Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 17 апреля. Изначально игра была эксклюзивом для Xbox Series и ПК, но теперь спустя шесть месяцев станет доступна на консоли Sony.

На PS5 версии будет дополнительный контент: сюжетное DLC The Order of Giants, которое появится и на других платформах. Также Microsoft выпустит коллекционное издание с эксклюзивными предметами: глобусом и блокнотом.

На Playstation можно будет приобрести стандартное и премиальное издания. Владельцы Premium-версии получат ранний доступ уже с 15 апреля, а предзаказы открываются сегодня, 24 марта.

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Выход Indiana Jones and the Great Circle на PS5 - часть стратегии Microsoft по переносу своих эксклюзивов на другие платформы. Ранее глава Xbox Фил Спенсер рассказывал, что они выпускают свои игры на платформах конкурентов, чтобы быстро заработать денег на новые проекты.

Также недавно разработчики Indiana Jones and the Great Circle открыли много вакансий для разработчиков, чтобы "делать очень крутые вещи".

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