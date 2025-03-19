Узнайте, какие есть привилегии и скидки от государства для семей с тремя и более детьми.

В Украине многодетные семьи сталкиваются со множеством вызовов и трудностей. Чтобы их жизнь была комфортнее, государство предоставляет им ряд льгот и пособий.

Не все знают, что в нашей стране есть пенсия для многодетных матерей. И это ещё не все привилегии. Мы разобрались, какие ещё есть скидки и льготы для многодетных семей в 2025 году, и какой документ нужно предъявить для их оформления.

Все льготы для многодетных семей в Украине

Многодетной считается семья с тремя и больше несовершеннолетними детьми, включая усыновленных, а также пасынков или падчерчиц. В её состав также включаются совершеннолетние студенты до достижения ими 23 лет. Важно, чтобы родители состояли в официальном браке.

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Льготы для многодетных семей обозначены в законе Украины "Об охране детства" (статья 13) и в постановлении Кабмина №856:

скидка 50% на коммунальные услуги в пределах нормы жилья (21 кв. метр на каждого жильца и дополнительно 10.5 кв. м на всю семью);

в пределах нормы жилья (21 кв. метр на каждого жильца и дополнительно 10.5 кв. м на всю семью); скидка 50% на квартплату в пределах тех же норм;

в пределах тех же норм; скидка 50% на топливо , в том числе жидкое;

, в том числе жидкое; скидка 50% на абонплату за домашний телефон ;

; бесплатное питание в школах и 50% скидки на питание в садиках;

в школах и 50% скидки на питание в садиках; бесплатные лекарства по рецепту врача;

по рецепту врача; бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток) для детей;

(кроме маршруток) для детей; пособие для многодетных семей - по 2100 гривень ежемесячно на третьего и последующих детей;

- по 2100 гривень ежемесячно на третьего и последующих детей; социальная стипендия для студентов;

для студентов; приоритетное право на кредит для образования ;

; перевод на вакантные бюджетные места в вузах, если в семье 5 и более детей.

Право на получение вне очереди жилья для многодетных семей предоставляется, если в семье живет 5 и более детей, или если женщина родила трех и более детей за одну беременность.

Чтобы воспользоваться перечисленными льготами, нужно обратиться в ЦНАП по месту жительства. После предоставления пакета документов там выдадут удостоверение многодетной семьи, которое можно предоставлять для получения скидок.

Напомним также, что в Украине есть отсрочка для многодетных отцов. Но она считается действительной только при соблюдении нескольких условий - в частности, нужно не иметь долгов по алиментам.

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