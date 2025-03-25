Xiaomi выпустила антикризисный игровой монитор с 240-герцовым 2K-экраном / фото Xiaomi

Xiaomi представила в Китае Redmi G27Q – вероятно, самый доступный геймерский монитор с разрешением 2560×1440 пикселей и кадровой частотой 240 Гц, пишет Gizmochina.

Новинка получила 27-дюймовую панель Fast IPS. В характеристиках заявляются углы обзора 178°. Время отклика матрицы составляет 1 мс. Покрытие цветовой гаммы DCI-P3 указано в 95%, ее яркость достигает 400 нит.

Монитор получил поддержку AMD FreeSync Premium, есть сертификат TÜV Rheinland. Для размещения на столе в комплект входит подставка, позволяющая регулировать высоту и угол наклона, а также поворачивать экран в вертикальное положение. Набор портов такой: DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0. 

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В Китае за монитор просят всего 1199 юаней, $165 (около 6800 грн). Так как модели китайской компании быстро перебираются в онлайн магазины, появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Фото Redmi G27Q 25 марта 2025
Фото Redmi G27Q 25 марта 2025
Фото Redmi G27Q 25 марта 2025
Фото Redmi G27Q 25 марта 2025

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из лучших ноутбуков по соотношению цены и качества. У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы, а стоит он в 2 раза дешевле MacBook Air.

УНИАН публиковал список из 30 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые в этом месяце получат HyperOS 2.1. Новая прошивка не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений.

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