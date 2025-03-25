Подставка позволяет регулировать высоту и угол наклона, а также поворачивать дисплей в вертикальное положение.

Xiaomi представила в Китае Redmi G27Q – вероятно, самый доступный геймерский монитор с разрешением 2560×1440 пикселей и кадровой частотой 240 Гц, пишет Gizmochina.

Новинка получила 27-дюймовую панель Fast IPS. В характеристиках заявляются углы обзора 178°. Время отклика матрицы составляет 1 мс. Покрытие цветовой гаммы DCI-P3 указано в 95%, ее яркость достигает 400 нит.

Монитор получил поддержку AMD FreeSync Premium, есть сертификат TÜV Rheinland. Для размещения на столе в комплект входит подставка, позволяющая регулировать высоту и угол наклона, а также поворачивать экран в вертикальное положение. Набор портов такой: DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0.

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В Китае за монитор просят всего 1199 юаней, $165 (около 6800 грн). Так как модели китайской компании быстро перебираются в онлайн магазины, появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из лучших ноутбуков по соотношению цены и качества. У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы, а стоит он в 2 раза дешевле MacBook Air.

УНИАН публиковал список из 30 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые в этом месяце получат HyperOS 2.1. Новая прошивка не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений.

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