Ароматный и питательный суп с плавленым сыром полюбят даже те, кто не ест первые блюда.

Суп с плавленым сыром такой вкусный, что его с удовольствием едят даже переборчивые в еде дети.. С добавлением сырков станет гораздо сытнее, даже если кроме овощей в нем больше ничего нет. Они придадут блюду нежный сливочный вкус и бархатную структуру

Мы публикуем три рецепта, которые вам точно понравятся. Такой суп хорошо выручит в ситуации, когда в холодильнике почти ничего нет, но нужно накормить большую семью. Для приготовления можно брать как твердые плавленые сырки, так и мягкий вроде "Янтаря".

Суп с грибами и плавленым сыром

Ингредиенты:

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картофель - 2 средних или 1 большой;

грибы - 300 г;

репчатый лук - 1 шт.;

лук-порей - 100 г;

морковь - 1 шт.;

плавленый сыр - 200 г;

сливочное масло (для жарки) - 2 стол. л.

лавровый лист - 2 шт.;

соль, перец, специи по вкусу;

зелень - пучок;

белый хлеб - по вкусу.

Суп можно варить как на овощном, так и курином бульоне. Картошку почистите, нарежьте кубиком и выложите в кипящий бульон вместе с лавровыми листьями. Варите 25 минут. На середине варки в кастрюлю выложите тертые сырки.

За это время сделайте зажарку: измельчите лук и натрите морковь. Жарьте 2-3 минуты на горячей сковороде с маслом. Грибы нарежьте пластинками и добавьте к овощам. Обжаривайте все вместе 5 минут. Затем влейте немного бульона с кастрюли, тушите ещё 2 минуты и выключите.

Лук-порей нарежьте тонкими кружочками и жарьте 7 минут на отдельной сковороде со сливочным маслом. Это необязательный шаг, но суп станет гораздо ароматнее.

В кастрюлю выложите жареные овощи с грибами, посолите и поперчите. Добавьте зелень, выключите огонь и оставьте блюдо под крышкой на 10 минут. Белый хлеб нарежьте кубиками и подсушите в духовке или на сухой сковороде. Если готовите крем-суп с плавленым сыром, то перебейте его блендером. Подавайте с сухариками и рубленой зеленью.

Суп с плавленым сыром и фрикадельками

Ингредиенты:

картошка - 2 средних или 3 мелких;

фарш - 250 г;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

плавленый сыр - 100 г;

сметана - 1 стол. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Почистите и нарежьте картошку кубиком. Выложите в кипящую воду и варите 10 минут. За это время приготовьте фрикадельки: смешайте фарш, ложку сметаны, четвертину луковицы, солью и перцем. Слепите шарики размером с орех и выложите в кастрюлю с картошкой. Одновременно с фрикадельками добавьте в суп плавленый сыр и варите ещё 10 минут.

Для зажарки натрите на терке морковь и измельчите остальной лук. Обжарьте на сковороде с маслом 3-4 минуты и выложите в суп. Готовое блюдо посолите и поперчите по вкусу, добавьте зелень.

Суп с плавленым сыром и курицей

Ингредиенты:

мягкий плавленый сыр - 150 г;

куриное филе - 250 г;

картошка - 3 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

лавровый лист - 1 шт.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

зелень - пучок;

итальянские травы, сушеный чеснок, соль, перец по вкусу.

Мясо нарежьте кубиком и выложите в кастрюлю с водой и лавровым листом. Когда вода закипит, добавьте нарезанный кубиком картофель, варите 15 минут. Лук и морковь нарежьте мелким кубиком, обжарьте в сковороде с маслом 5-7 минут и выложите в кастрюлю.

Добавьте в суп плавленый сыр и размешайте до полного растворения. Всыпьте также итальянские травы, сушеный чеснок, соль и другие специи по вкусу. Варите ещё 5 минут и снимите с огня. В уже готовый сырный суп добавьте рубленую зелень.

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