Возможно обновление будет представлено публике в этом году.

В сервисе Xbox Cloud Gaming можно будет запускать все игры из Microsoft Store, а не только некоторые проекты из Xbox Game Pass как это работает сейчас.

Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на свои источники в Microsoft. По информации Тома Уоррена, компания планирует расширять возможности облачного сервиса в рамках проекта под кодовым названием Project Lapland.

Microsoft настраивает сервера Xbox Cloud Gaming для поддержки потоковой передачи для тысяч игр. Ожидается, что в ноябре компания начнёт тестирование новой функции среди участников программы Xbox Insiders, после чего расширит доступ для большего числа пользователей и увеличит список поддерживаемых игр.

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Изначально Microsoft планировала запустить Project xCloud с функцией стриминга личной библиотеки игр еще в 2020 году. Однако в 2022 году компания объявила, что добавит эту возможность в Xbox Cloud Gaming, но запуск снова был отложен. Предполагается, что причиной задержки является необходимость адаптации инфраструктуры для поддержки тысяч игр, а не тех нескольких сотен, представленных в Xbox Game Pass.

Напомним, что Microsoft также начала внедрять возможность покупки игр прямо со смартфона в приложении Xbox на Android. Это связано с решением американского суда о признании Google монополистом. Суд США обязал корпорацию предоставлять альтернативные варианты оплаты помимо Google Pay на Android смартфонах.

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