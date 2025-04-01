ИИ животного настроен передвигаться на максимальной скорости, а именно в местах, где это возможно, часто спрятаны сундуки.

Игровой дизайнер Джоел Бёрджесс, ранее работавший в Bethesda, рассказал, что многие элементы геймплея, которые игроки считают результатом тщательно продуманного дизайна, на самом деле появляются случайно, как например легендарные лисы-кладоискатели из Skyrim.

В интервью на GDC 2025 он отметил, что игровой процесс часто формируется не столько намеренными решениями, сколько неожиданными эффектами работы технологий

По его словам, разработка игр - это сочетание программирования и творчества, и в процессе неизбежно происходят ошибки, баги и непредвиденные ситуации. Иногда эти случайности портят игру, а иногда - приводят к неожиданным и интересным механикам, которые затем либо развивают, либо оставляют без изменений, даже не осознавая их влияния:

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"И хорошие вещи слишком часто происходят случайно, потому что в конце концов... мы - развлекательные команды, создающие программное обеспечение. Вы имеете дело со странной технологией, которая часто не работает, потому что вы ее изобретаете".

Бёрджесс вспомнил старую теорию о лисах-кладоискателях в Skyrim. Игроки заметили, что если следовать за лисами, они могут привести к спрятанным сокровищам. Однако разработчики не закладывали в них такого поведения специально.

На самом деле лисы просто бегут от игрока, выбирая маршрут на основе навигационной сетки, состоящей из треугольников. В городах, лагерях и других интересных локациях эти треугольники мельче и их больше, поэтому лиса стремится туда, где сможет двигаться быстрее - а именно в тех местах действительно часто встречаются сундуки.

Бёрджесс подчеркнул, что подобные случайности - неотъемлемая часть разработки игр. Игроки могут видеть в этом задумку авторов, но иногда магия геймдизайна - это всего лишь удачное стечение обстоятельств.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Skyrim однажды сломали игру, потому что включили тени у всех муравьёв в мире. Самое худшее, что всё это было незадолго до релиза.

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