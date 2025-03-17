Узнайте, в каких странах миру живут самые обеспеченные пенсионеры.

Вопрос пенсионного обеспечения очень важен для каждой страны, ведь определяет уровень жизни пожилых людей. В зависимости от демографической и экономической ситуации уровень пенсий в мире очень варьируется. Впрочем, в любом уголке планеты люди переживают о доходах в старости.

Мы разобрались, какая средняя пенсия в Украине и в других странах мира доступна пенсионерам. Важно отметить, что сами по себе эти числа не отражают покупательскую способность выплат. В дорогой стране на пенсию 800 евро можно позволить себе меньше, чем на 500 евро в недорогой.

Какая средняя пенсия в Украине в 2025

В 2025 году средняя пенсия по Украине составляет 5789 гривень в месяц. Это равняется примерно 128 евро (курс может меняться со временем). При этом 26% пенсионеров получают меньше 3000 гривень.

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Какая средняя пенсия в Европе и в Америке

В большинстве стран рассчитать средний размер пенсии не так просто, как в Украине, поскольку в них действует сразу несколько пенсионных систем. И помимо выплат от государства пожилой человек также может получать надбавки от работодателя, выплаты от фондов и т.п.

В целом средняя пенсия в Евросоюзе составляет 1294 евро в месяц. В разных странах размер выплаты пожилым людям могут отличается - от 2762 евро в Исландии до 226 евро в Болгарии.

Самыми обеспеченными в ЕС являются пенсионеры западных и северных европейских стран. Более 2000 евро ежемесячно в среднем получают в Исландии, Люксембурге, Норвегии, Дании, Швеции, от 1700 до 2000 евро - в Финляндии, Бельгии, Швеции, Ирландии, Австрии и Нидерландах.

Во многих странах Европы пожилой человек может рассчитывать на 1000-1500 евро пенсии в месяц. К примеру, средняя пенсия в Германии составляет 1440 евро, почти столько же - во Франции, Испании и Италии. Британские бабушки и дедушки получают примерно 1135 евро в месяц.

От 700 до 1000 евро в месяц получают пожилые жители таких средиземноморских стран, как Кипр, Греция, Португалия, Мальта. В восточноевропейских и Балтийских странах пенсии (как, впрочем, и цены) ещё меньше. К примеру, средняя ежемесячная пенсия в Чехии - 600 евро, в Эстонии - 569 евро, в Латвии - 421 евро. В Венгрии, Литве, Хорватии, Словакии, Румынии выплаты по возрасту составляют около 385 евро в месяц. Средняя пенсия в Польше достигает 538 евро.

Меньше всех в Европе получают пенсионеры Боснии и Герцеговины (237 евро), Болгарии (226 евро), Молдовы (218 евро), Албании (131 евро).

А что же за океаном? Средняя пенсия в США в 2025 году для одиноких людей достигает примерно 1907 долларов, или около 3300 долларов для супружеской пары. При этом у пенсионеров есть много потенциальных дополнительных источников выплат.

Раньше мы также сравнивали, какой является минимальная пенсия в Украине и в других странах. По этому показателю ближе всех к нам оказалась Венгрия.

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