MindsEye выйдет уже 10 июня этого года.

Бывший продюсер GTA Лесли Бензис, основавший студию Build a Rocket Boy, представил новый трейлер MindsEye, амбициозного экшен-триллера с открытым миром.

Судя по ролику, игра сохранит дух проектов Rockstar, но предложит более целенаправленный и кинематографичный сюжет. События развернутся в футуристическом киберпанковом мегаполисе Redrock City, где технологии и власть вступили в противостояние.

Главными фигурами конфликта станут эксцентричный гений Марко Сильва, стремящийся изменить человеческую эволюцию, и мэр Шива Вега, мечтающая сделать город безопасным, но при этом усилить контроль над его жителями.

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Главный герой Джейкоб Диас окажется втянут в их борьбу, пытаясь разобраться в своём прошлом. Игроков ждут погони, перестрелки и зрелищные сцены, подчёркивающие стиль кинобоевика.

Релиз MindsEye запланирован на 10 июня. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. В Steam уже открыты предзаказы по 1125 гривен за копию.

Ранее мы рассказывали, что Кодзима показал большой 10-минутный трейлер Death Stranding 2. Игра выйдет в один месяц с MindsEye.

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