The Duskblood выйдет в 2026 году эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

На презентации Nintendo Switch 2 FromSoftware представила свою новую игру - The Duskblood. Это будет мрачное фэнтезийное приключение, геймдиректором которого стал сам Хидэтака Миядзаки, известный по Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring.

По первому трейлеру видно, что игра унаследует атмосферу Bloodborne, предложив гнетущий, таинственный мир, выдающуюся стилистику и захватывающую историю. Деталей пока немного, но можно ожидать богатый на события мир, сложные сражения и характерную для студии глубину проработки, всё по стандартам студии.

Релиз The Duskblood запланирован на 2026 год, проект станет эксклюзивом для Nintendo Switch 2.

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Ранее мы рассказывали, что Nintendo назвала дату выхода Switch 2 и представила характеристики консоли. Портативка поступит в продажу 5 июня.

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