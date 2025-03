Скорее всего, действия шоу будут происходить в Билджвотере.

Похоже, Riot Games разрабатывает новый сериал по League of Legends, в этот раз с живыми актёрами, и Вьетнам может стать основной съёмочной площадкой.

Правительство Вьетнама написало в Facebook, что представители Riot уже встретились с министром культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунгом, на встрече также присутствовала продюсер сериала по The Last of Us Роуз Лам. Обсуждалась возможность проведения съёмок на архипелаге Катба, который оценивается как оптимальная локация для проекта.

Министр выразил готовность сотрудничать, подчеркнув, что Вьетнам заинтересован в международных кинопроектах и видит в этом способ привлечь туристов. Однако они предупредили, что вся деятельность должна соответствовать местным законам и не наносить ущерба окружающей среде, особенно в зонах с охранным статусом.

Видео дня

Riot изучала разные азиатские страны, например, Таиланд, Японию и Южную Корею, но выбрала Вьетнам из-за его природных условий и возможностей для производства.

Пока непонятно, какой регион Рунтерры ляжет в основу сюжета, но антураж Катба хорошо подходит для Билджвотера или Сумрачных островов. Власти Вьетнама также сообщили, что в сериале будет 9 серий, а транслироваться он будет на HBO и Netflix.

Ранее мы рассказывали, что Amazon заказал уже два сезона сериала по God of War, но съёмки первого ещё не начались. Сейчас команда только пишет сценарий.

Вас также могут заинтересовать новости: