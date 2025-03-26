У актёра 400 часов в Red Dead Redemption 2.

Актёр Джек Блэк, который играет роль Стива в фильме по Minecraft, признался, что в своё время полностью погрузился в Red Dead Redemption 2, проведя в ней более 400 часов. По его словам, это было не просто увлечение, а настоящий образ жизни, особенно в период пандемии.

Актёр отметил, что игра для него стала невероятным развлечением и подарила уникальную вселенную, в которой было легко потеряться.

"Это была не игра, а образ жизни. У меня 400 часов геймплея, это было грандиозно, и я ни о чём не жалею".

В отличие от Блэка, Джейсон Момоа рассказал, что никогда не слышал о Red Dead Redemption 2. Блэк порекомендовал Момоа обязательно поиграть в игру, заявив, что она может кардинально изменить восприятие видеоигр: "Чувак, ты никогда не слышал о Rockstar Games? Эти ребята — художники. Ты должен сыграть в неё, она изменит твою жизнь".

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Однако Момоа признался, что у него есть склонность к зависимости, поэтому он предпочитает избегать игр, чтобы не потерять в них слишком много времени.

Блэк согласился, добавив, что в таких играх действительно можно легко потеряться, забыв обо всём остальном: "Так, наверное, лучше. Там можно потеряться. Там можно провести годы".

Недавно Warner Bros. показала финальный трейлер фильма Minecraft. Премьера картины запланирована на 3 апреля.

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