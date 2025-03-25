Первый Half-Life по праву можно было назвать игрой года, хотя, чисто технически, тогда такой награды ещё не было.

Директор по маркетингу Valve Моника Харрингтон поделилась воспоминаниями о том, как компания пробивалась на рынок с Half-Life. Как оказалось, иногда даже гениальный проект может не выстрелить без рекламных уловок.

В разговоре с PC Gamer Харрингтон рассказала, что в конце 90-х Half-Life практически никто не замечал на полках магазинов. Игра вышла в ярко-оранжевой коробке с необычным граффити-логотипом, но на фоне конкурентов этого оказалось мало.

Чтобы исправить ситуацию, Valve пришлось убедить издателя Sierra выпустить переиздание с новой обложкой, на которой появился сам Гордон Фримен, и главное - добавить на неё наклейку "Игра года".

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По словам Харрингтон, такой маркетинговый приём не просто сработал, но и, возможно, стал первым в индустриию. Хоть официально такую награду тогда никто не вручал, Half-Life действительно получила массу похвал от игровых журналистов, так что наклейка была полностью заслуженной. Впоследствии эта практика стала стандартом для индустрии, но тогда это был рискованный, но удачный ход.

В этом же интервью Харрингтон рассказала, что после первой демонстрации Half-Life разработчики Valve сильно занервничали, ведь они понятия не имели, как реализовать все фичи, которые наобещал Гейб Ньюэлл.

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