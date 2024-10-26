Режим для арахнофобов в Call of Duty: Black Ops 6 оказался даже страшнее, чем гигантские пауки

Теперь в игре бегают безногие пауки.

В недавно вышедшей Call of Duty: Black Ops 6 появился режим для страдающих арахнофобией. Вместо того чтобы сделать пауков менее пугающими, разработчики представили решение, которое, по мнению некоторых игроков, делает игру ещё более жуткой.

В режиме Zombie в Black Ops 6 появилась настройка, позволяющая изменить внешний вид паукообразных врагов. Однако вместо замены их на что-то менее страшное, пауки просто лишаются своих конечностей, превращаясь в летающие, безногие существа. Многие игроки отмечают, что такой образ вызывает даже больше беспокойства, чем оригинальные модели.

Интересно, какие решение предлагют другие игры для этой проблемы. В Satisfactory пауков заменяют на изображения милых котят, превращая встречу с ними в приятный момент. В Grounded, где пауки это ключевые враги, игроки могут настроить уровень детализации пауков вплоть до безобидных фигур. В Dragon Age: The Veilguard пауков можно полностью удалить из игры.

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В Star Wars Jedi: Survivor хоть и нет пауков, разработчики предусмотрели режим для арахнофобов. Он превращает скорпионов в низкополигональные модельки, делая их менее реалистичными и менее пугающими для игроков, испытывающих дискомфорт от подобных существ.

Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Игра также доступна по подписке Xbox Game Pass.

Activision не разослала журналистам пресс-релизы, но некоторые издания успели пройти игру и написать рецензию буквально в день релиза. IGN отмечает в игре вариативность в заданиях и интересный сюжет в жанре шпионского триллера.

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