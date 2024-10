Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

В список вошли как известные проекты, так и инди.

Осень - идеальное время для того, чтобы погрузиться в атмосферу ужасающих видеоигр. Когда дни становятся короче, а ночи длиннее, нет ничего лучше, чем уютно устроиться и пощекотать себе нервы отличным хоррором.

Издание Gamespot представило список лучших хоррор-игр. Мы собрали для вас проекты, которые не только пугают, но и радуют качественной проработкой сюжета и геймплея, предлагая увлекательные, а порой и жуткие истории.

Этот список охватывает самые разные жанры хоррора, будь то классические ужасы, психологический триллер или постапокалиптические миры с зомби. Приготовьтесь к встрече с монстрами, тенями из вашего подсознания и историями, которые оставят вас без сна.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 - это продолжение культовой истории про писателя, чьи литературные кошмары оживают наяву. События игры разворачиваются в небольшом лесном городке, где герою предстоит противостоять мистическим силам, используя фонарь и собственный разум. Уникальная атмосфера ужаса и интригующие сюжетные повороты превращают Alan Wake 2 в настоящий праздник для поклонников психологического триллера и мистики. Игра идеально подойдёт тем, кто ценит глубокий сюжет и уникальную подачу, а лесные сцены и неожиданные враги гарантированно держат вас в напряжении.

Alien: Isolation

Alien: Isolation переносит игроков на космическую станцию Севастополь, где дочь Эллен Рипли, Аманда, пытается узнать правду о судьбе своей матери. В мире, полном опасностей, вас преследует совершенный убийца - Ксеноморф, способный появиться в любой момент. Игра прекрасно передаёт атмосферу классического фильма "Чужой", и каждый шаг здесь сопровождается страхом перед неизбежной встречей с монстром. Это медленный и пугающий хоррор, в котором выживание зависит от умения скрываться и использовать подручные средства для отвлечения врагов.

Tooth and Claw's Library

Tooth and Claw's Library - это серия независимых хоррор-игр от разработчика Дэна Макгрэта, который экспериментирует с жанром и создаёт уникальные атмосферные проекты. Многие из них доступны бесплатно на Itch.io, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет необычные и новые впечатления. Игры от Tooth and Claw предлагают короткие, но яркие хоррор-истории, такие как Incident at Grove Lake, которые будут держать вас в напряжении до конца.

Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker - это ужасы времён Первой мировой войны. Игрок оказывается в заброшенном бункере, где его преследует нечто, что невозможно увидеть заранее. Разработчики сделали упор на непредсказуемость: монстр не действует по сценарию, и каждое ваше решение влияет на происходящее. Атмосфера страха усиливается замкнутым пространством, а нехватка ресурсов заставляет тщательно продумывать каждый шаг, чтобы не стать очередной жертвой.

The Mortuary Assistant

The Mortuary Assistant предлагает вам погрузиться в мрачный мир моргов и бальзамирования тел. Вам предстоит выполнять повседневные обязанности патологоанатома, но работа быстро превращается в кошмар, когда начинают происходить странные и пугающие события. Существа из потустороннего мира проникают в привычный порядок вещей, заставляя игрока сомневаться в реальности происходящего. Новая версия игры добавляет дополнительные секреты и жуткие моменты, которые невозможно предугадать.

DayZ

DayZ - это уникальный симулятор выживания в открытом мире, полном зомби и других игроков, которые могут оказаться ещё большей угрозой. Игра предлагает суровый постапокалиптический опыт, где вам нужно заботиться о своих базовых нуждах, таких как еда и тепло, и избегать как заражённых, так и враждебных выживших. Напряжённая атмосфера и постоянная угроза делают DayZ одним из лучших хоррор-выживаний на сегодняшний день.

Dead Space (2023)

Dead Space 2023 года - это переосмысление оригинального космического хоррора, который успел стать классикой жанра. В новой версии нас ждут современные графика и физика, что делает каждое столкновение с некроморфами ещё более жутким. Адаптивная сложность и угнетающая атмосфера космического корабля, погружённого во тьму, заставляют игрока держаться на грани до самого финала. Каждый шаг здесь - вызов, а каждый враг - смертельная опасность.

Hunt: Showdown 1896

Hunt: Showdown 1896 переносит игроков в мрачные болота Луизианы, где вы играете за охотников на чудовищ, которые должны выследить и уничтожить опасных существ. Но кроме чудовищ, вам предстоит соревноваться и с другими игроками, которые хотят заполучить награду. Игра предлагает необычное сочетание PvPvE-режима, где каждый шаг может оказаться последним, если не учитывать всех угроз.

The Outlast Trials

The Outlast Trials переносит игроков в лаборатории мрачной корпорации, где группа подопытных должна выжить, избегая страшных существ и выполняя жуткие эксперименты. Игра поддерживает кооперативный режим до четырёх игроков, что немного снижает градус страха, но не убирает его полностью. В одиночной же игре атмосфера становится куда более напряжённой, где каждый шорох и каждое движение в темноте заставляют сердце сжиматься. Это отличный выбор для любителей кооперативных хорроров и тех, кто хочет проверить свою стойкость в одиночку.

The Complex: Expedition

The Complex: Expedition - это игра, основанная на концепции лиминальных пространств, где игроки исследуют странные и тревожные локации, которые будто бы находятся между реальностью и фантазией. Вас ждёт множество визуально необычных и пугающих мест, где постоянное чувство тревоги и дезориентации не отпускает до самого конца.

The Walking Dead: Saints and Sinners

The Walking Dead: Saints and Sinners - это VR-игра, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, где зомби бродят по улицам Нью-Орлеана. Вам предстоит управлять своим инвентарём, планировать вылазки за ресурсами и принимать морально сложные решения, которые повлияют на окружающих выживших. Механика ближнего боя в VR создаёт эффект полного погружения, заставляя вас почувствовать каждое движение.

The Blackout Club

The Blackout Club - это кооперативный хоррор, в котором группа подростков пытается разоблачить тайный культ, действующий в их пригороде. Игра сосредоточена на скрытности и командной работе, а каждый провал чреват серьёзными последствиями. Ночные вылазки и исследование подземных лабиринтов создают напряжение и заставляют игроков чувствовать реальную опасность.

Phasmophobia

Phasmophobia - это кооперативная игра для четырёх игроков, в которой вам предстоит стать охотниками на призраков и исследовать различные проклятые локации. С использованием различного оборудования, такого как ЭМФ-детекторы и видеокамеры, вы должны определить тип призрака и не попасться в его лапы. Голосовое управление добавляет реалистичности, а возможность играть в VR делает игру ещё более захватывающей.

Resident Evil 2 (2019)

Resident Evil 2 (2019) - это ремейк классического хоррора, в котором игроки вновь отправляются в город Раккун-Сити, заполненный зомби и другими угрозами. Атмосфера ужаса и ограниченные ресурсы заставляют думать наперёд и экономить каждый патрон, а постоянно преследующий мистер Х добавляет ещё больше напряжения и страха.

Little Nightmares

Little Nightmares - это ужастик, который позволяет игрокам погрузиться в мир детских кошмаров. Вы играете за маленького персонажа, который пытается выжить в пугающем мире, полном странных существ и опасностей. Каждая локация в игре полна ужасных искажённых фигур, которые словно сошли с детских страшилок, что делает атмосферу игры действительно пугающей и напряжённой.

Puppet Combo's Library

Puppet Combo's Library - это собрание инди-хорроров, выполненных в стиле классических игр для PS1. Вдохновлённые фильмами ужасов 80-х и атмосферой старых VHS-записей, игры от Puppet Combo предлагают ностальгический и пугающий опыт. Это уникальный взгляд на хоррор, который использует визуальные и звуковые элементы прошлого, чтобы создать по-настоящему леденящую кровь атмосферу.

Signalis

Signalis - это ретро-хоррор, который вдохновлён классическими играми жанра, такими как Resident Evil и Silent Hill. Игра предлагает пиксельную графику и изометрический вид, что создаёт уникальную атмосферу тревоги и опасности. Постоянное чувство, что за вами наблюдают, и недостаток ресурсов делают каждую встречу с врагами настоящим испытанием.

Lethal Company

Lethal Company - это кооперативный хоррор, в котором группа игроков должна выполнять задачи в мире, полном монстров. Основная сложность игры заключается в необходимости держаться вместе, иначе игроки теряются в темноте и оказываются лёгкой добычей для врагов. Атмосфера постоянного страха и напряжение делают эту игру увлекательной и динамичной.

Until Dawn

Until Dawn - это интерактивный фильм-хоррор, в котором игроки управляют группой подростков, оказавшихся в заброшенном доме в лесу. Каждое ваше решение влияет на сюжет, а судьбы персонажей зависят от ваших действий. Игра предлагает множество концовок, что делает её отличным выбором для тех, кто любит перепроходить игры и принимать новые решения.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 - это игра, в которой вам предстоит вновь отправиться в кошмарный мир в роли детектива Себастьяна Кастелланоса. На этот раз мир игры более открытый, что позволяет исследовать его и находить дополнительные жуткие секреты. В игре присутствуют сильные элементы психологического ужаса, и каждый монстр здесь — это настоящее испытание для ваших нервов и умений.

The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre - это игра, вдохновлённая культовым фильмом, которая переносит вас в атмосферу настоящего кошмара. Вас ждут сцены погонь, жестокости и постоянного ужаса, когда вы стараетесь избежать смерти от рук безжалостного убийцы. Авторы сделали акцент на аутентичности и верности оригиналу, что делает игру настоящим подарком для фанатов.

Observation

Observation - это игра, в которой вы оказываетесь на космической станции, играя за искусственный интеллект, пытающийся разобраться в происходящих событиях. Тревожная и загадочная атмосфера игры отлично передаёт ощущение одиночества и неизвестности в космосе, а сюжетные повороты делают её действительно захватывающей.

Sylvio 2

Sylvio 2 - это хоррор-игра, в которой игроки играют за исследователя паранормальных явлений, записывающего звуки и видео в заброшенных местах. Атмосфера таинственности и жуткие записи, которые вам предстоит анализировать, создают ощущение, будто вы действительно ищете призраков. Игра является отличным примером использования звука в хорроре для создания напряжённой и пугающей атмосферы.

SOMA

SOMA - это научно-фантастический хоррор, который исследует тему сознания и того, что значит быть человеком. События игры разворачиваются на заброшенной подводной станции, где игроку предстоит не только избегать опасностей, но и разбираться в философских вопросах, которые поднимает игра. Это один из самых глубоких и напряжённых психологических хорроров на сегодняшний день.

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake - это современное переосмысление классической игры ужасов, в которой главный герой отправляется в зловещий город из-за письма, которое он получил от покойной жены. Атмосфера ужаса и психологической напряжённости делает эту игру обязательной к прохождению для всех поклонников жанра. Разработчики сохранили оригинальную мрачную атмосферу, добавив современные графические и технические улучшения, которые сделали игру ещё более пугающей.

