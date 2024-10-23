Gamespot составил список лучших хорроров / Фото - DarkStone Digital 

Осень - идеальное время для того, чтобы погрузиться в атмосферу ужасающих видеоигр. Когда дни становятся короче, а ночи длиннее, нет ничего лучше, чем уютно устроиться и пощекотать себе нервы отличным хоррором.

Издание Gamespot представило список лучших хоррор-игр. Мы собрали для вас проекты, которые не только пугают, но и радуют качественной проработкой сюжета и геймплея, предлагая увлекательные, а порой и жуткие истории.

Этот список охватывает самые разные жанры хоррора, будь то классические ужасы, психологический триллер или постапокалиптические миры с зомби. Приготовьтесь к встрече с монстрами, тенями из вашего подсознания и историями, которые оставят вас без сна.

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Alan Wake 2

Alan Wake 2 - это продолжение культовой истории про писателя, чьи литературные кошмары оживают наяву. События игры разворачиваются в небольшом лесном городке, где герою предстоит противостоять мистическим силам, используя фонарь и собственный разум. Уникальная атмосфера ужаса и интригующие сюжетные повороты превращают Alan Wake 2 в настоящий праздник для поклонников психологического триллера и мистики. Игра идеально подойдёт тем, кто ценит глубокий сюжет и уникальную подачу, а лесные сцены и неожиданные враги гарантированно держат вас в напряжении.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Alien: Isolation

Alien: Isolation переносит игроков на космическую станцию Севастополь, где дочь Эллен Рипли, Аманда, пытается узнать правду о судьбе своей матери. В мире, полном опасностей, вас преследует совершенный убийца - Ксеноморф, способный появиться в любой момент. Игра прекрасно передаёт атмосферу классического фильма "Чужой", и каждый шаг здесь сопровождается страхом перед неизбежной встречей с монстром. Это медленный и пугающий хоррор, в котором выживание зависит от умения скрываться и использовать подручные средства для отвлечения врагов.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Tooth and Claw's Library

Tooth and Claw's Library - это серия независимых хоррор-игр от разработчика Дэна Макгрэта, который экспериментирует с жанром и создаёт уникальные атмосферные проекты. Многие из них доступны бесплатно на Itch.io, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет необычные и новые впечатления. Игры от Tooth and Claw предлагают короткие, но яркие хоррор-истории, такие как Incident at Grove Lake, которые будут держать вас в напряжении до конца.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker - это ужасы времён Первой мировой войны. Игрок оказывается в заброшенном бункере, где его преследует нечто, что невозможно увидеть заранее. Разработчики сделали упор на непредсказуемость: монстр не действует по сценарию, и каждое ваше решение влияет на происходящее. Атмосфера страха усиливается замкнутым пространством, а нехватка ресурсов заставляет тщательно продумывать каждый шаг, чтобы не стать очередной жертвой.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

The Mortuary Assistant

The Mortuary Assistant предлагает вам погрузиться в мрачный мир моргов и бальзамирования тел. Вам предстоит выполнять повседневные обязанности патологоанатома, но работа быстро превращается в кошмар, когда начинают происходить странные и пугающие события. Существа из потустороннего мира проникают в привычный порядок вещей, заставляя игрока сомневаться в реальности происходящего. Новая версия игры добавляет дополнительные секреты и жуткие моменты, которые невозможно предугадать.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

DayZ

DayZ - это уникальный симулятор выживания в открытом мире, полном зомби и других игроков, которые могут оказаться ещё большей угрозой. Игра предлагает суровый постапокалиптический опыт, где вам нужно заботиться о своих базовых нуждах, таких как еда и тепло, и избегать как заражённых, так и враждебных выживших. Напряжённая атмосфера и постоянная угроза делают DayZ одним из лучших хоррор-выживаний на сегодняшний день.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Dead Space (2023)

Dead Space 2023 года - это переосмысление оригинального космического хоррора, который успел стать классикой жанра. В новой версии нас ждут современные графика и физика, что делает каждое столкновение с некроморфами ещё более жутким. Адаптивная сложность и угнетающая атмосфера космического корабля, погружённого во тьму, заставляют игрока держаться на грани до самого финала. Каждый шаг здесь - вызов, а каждый враг - смертельная опасность.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Hunt: Showdown 1896

Hunt: Showdown 1896 переносит игроков в мрачные болота Луизианы, где вы играете за охотников на чудовищ, которые должны выследить и уничтожить опасных существ. Но кроме чудовищ, вам предстоит соревноваться и с другими игроками, которые хотят заполучить награду. Игра предлагает необычное сочетание PvPvE-режима, где каждый шаг может оказаться последним, если не учитывать всех угроз.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

The Outlast Trials

The Outlast Trials переносит игроков в лаборатории мрачной корпорации, где группа подопытных должна выжить, избегая страшных существ и выполняя жуткие эксперименты. Игра поддерживает кооперативный режим до четырёх игроков, что немного снижает градус страха, но не убирает его полностью. В одиночной же игре атмосфера становится куда более напряжённой, где каждый шорох и каждое движение в темноте заставляют сердце сжиматься. Это отличный выбор для любителей кооперативных хорроров и тех, кто хочет проверить свою стойкость в одиночку.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

The Complex: Expedition

The Complex: Expedition - это игра, основанная на концепции лиминальных пространств, где игроки исследуют странные и тревожные локации, которые будто бы находятся между реальностью и фантазией. Вас ждёт множество визуально необычных и пугающих мест, где постоянное чувство тревоги и дезориентации не отпускает до самого конца.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

The Walking Dead: Saints and Sinners

The Walking Dead: Saints and Sinners - это VR-игра, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, где зомби бродят по улицам Нью-Орлеана. Вам предстоит управлять своим инвентарём, планировать вылазки за ресурсами и принимать морально сложные решения, которые повлияют на окружающих выживших. Механика ближнего боя в VR создаёт эффект полного погружения, заставляя вас почувствовать каждое движение.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

The Blackout Club

The Blackout Club - это кооперативный хоррор, в котором группа подростков пытается разоблачить тайный культ, действующий в их пригороде. Игра сосредоточена на скрытности и командной работе, а каждый провал чреват серьёзными последствиями. Ночные вылазки и исследование подземных лабиринтов создают напряжение и заставляют игроков чувствовать реальную опасность.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Phasmophobia

Phasmophobia - это кооперативная игра для четырёх игроков, в которой вам предстоит стать охотниками на призраков и исследовать различные проклятые локации. С использованием различного оборудования, такого как ЭМФ-детекторы и видеокамеры, вы должны определить тип призрака и не попасться в его лапы. Голосовое управление добавляет реалистичности, а возможность играть в VR делает игру ещё более захватывающей.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Resident Evil 2 (2019)

Resident Evil 2 (2019) - это ремейк классического хоррора, в котором игроки вновь отправляются в город Раккун-Сити, заполненный зомби и другими угрозами. Атмосфера ужаса и ограниченные ресурсы заставляют думать наперёд и экономить каждый патрон, а постоянно преследующий мистер Х добавляет ещё больше напряжения и страха.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Little Nightmares

Little Nightmares - это ужастик, который позволяет игрокам погрузиться в мир детских кошмаров. Вы играете за маленького персонажа, который пытается выжить в пугающем мире, полном странных существ и опасностей. Каждая локация в игре полна ужасных искажённых фигур, которые словно сошли с детских страшилок, что делает атмосферу игры действительно пугающей и напряжённой.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Puppet Combo's Library

Puppet Combo's Library - это собрание инди-хорроров, выполненных в стиле классических игр для PS1. Вдохновлённые фильмами ужасов 80-х и атмосферой старых VHS-записей, игры от Puppet Combo предлагают ностальгический и пугающий опыт. Это уникальный взгляд на хоррор, который использует визуальные и звуковые элементы прошлого, чтобы создать по-настоящему леденящую кровь атмосферу.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Signalis

Signalis - это ретро-хоррор, который вдохновлён классическими играми жанра, такими как Resident Evil и Silent Hill. Игра предлагает пиксельную графику и изометрический вид, что создаёт уникальную атмосферу тревоги и опасности. Постоянное чувство, что за вами наблюдают, и недостаток ресурсов делают каждую встречу с врагами настоящим испытанием.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Lethal Company

Lethal Company - это кооперативный хоррор, в котором группа игроков должна выполнять задачи в мире, полном монстров. Основная сложность игры заключается в необходимости держаться вместе, иначе игроки теряются в темноте и оказываются лёгкой добычей для врагов. Атмосфера постоянного страха и напряжение делают эту игру увлекательной и динамичной.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Until Dawn

Until Dawn - это интерактивный фильм-хоррор, в котором игроки управляют группой подростков, оказавшихся в заброшенном доме в лесу. Каждое ваше решение влияет на сюжет, а судьбы персонажей зависят от ваших действий. Игра предлагает множество концовок, что делает её отличным выбором для тех, кто любит перепроходить игры и принимать новые решения.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

The Evil Within 2

The Evil Within 2 - это игра, в которой вам предстоит вновь отправиться в кошмарный мир в роли детектива Себастьяна Кастелланоса. На этот раз мир игры более открытый, что позволяет исследовать его и находить дополнительные жуткие секреты. В игре присутствуют сильные элементы психологического ужаса, и каждый монстр здесь — это настоящее испытание для ваших нервов и умений.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

The Texas Chain Saw Massacre

The Texas Chain Saw Massacre - это игра, вдохновлённая культовым фильмом, которая переносит вас в атмосферу настоящего кошмара. Вас ждут сцены погонь, жестокости и постоянного ужаса, когда вы стараетесь избежать смерти от рук безжалостного убийцы. Авторы сделали акцент на аутентичности и верности оригиналу, что делает игру настоящим подарком для фанатов.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Observation

Observation - это игра, в которой вы оказываетесь на космической станции, играя за искусственный интеллект, пытающийся разобраться в происходящих событиях. Тревожная и загадочная атмосфера игры отлично передаёт ощущение одиночества и неизвестности в космосе, а сюжетные повороты делают её действительно захватывающей.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Sylvio 2

Sylvio 2 - это хоррор-игра, в которой игроки играют за исследователя паранормальных явлений, записывающего звуки и видео в заброшенных местах. Атмосфера таинственности и жуткие записи, которые вам предстоит анализировать, создают ощущение, будто вы действительно ищете призраков. Игра является отличным примером использования звука в хорроре для создания напряжённой и пугающей атмосферы.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

SOMA

SOMA - это научно-фантастический хоррор, который исследует тему сознания и того, что значит быть человеком. События игры разворачиваются на заброшенной подводной станции, где игроку предстоит не только избегать опасностей, но и разбираться в философских вопросах, которые поднимает игра. Это один из самых глубоких и напряжённых психологических хорроров на сегодняшний день.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake - это современное переосмысление классической игры ужасов, в которой главный герой отправляется в зловещий город из-за письма, которое он получил от покойной жены. Атмосфера ужаса и психологической напряжённости делает эту игру обязательной к прохождению для всех поклонников жанра. Разработчики сохранили оригинальную мрачную атмосферу, добавив современные графические и технические улучшения, которые сделали игру ещё более пугающей.

Названы 25 лучших хорроров, которые смогут пощекотать нервы этой осенью

Напомним, что ранее мы составляли топ самых сложных игр всех времён. Там в список, кроме очевидных вариантов игр от From Software, попала настоящая игровая классика вроде Ninja Gaiden и Contra. 

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