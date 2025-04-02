Игроки предполагают, что это может быть отдельная кнопка для чата или вызова оверлея.

Некоторые пользователи заметили новый загадочный элемент управления в Nintendo Switch 2 - кнопку C, которой не было на прошлой консоли.

О кнопке впервые заговорили еще в январе, когда Nintendo представила Switch 2. Тогда в рекламных материалах на правом джойкон можно было заметить дополнительную кнопку.

Позже утечки, а также информация из официального приложения Nintendo, раскрыли, что она называется C. Теперь же в новом ролике, опубликованном в приложении Nintendo Today, ее снова выделили, как будто намекая, что скоро мы узнаем, зачем она нужна.

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Пока остается загадкой, какую функцию выполняет эта кнопка. Среди наиболее популярных предположений - возможность голосового общения (Chat) или интеграция социального хаба (Community).

Кроме того, компания, судя по всему, готова раскрыть другие технические особенности Switch 2, например, поддержку управления с помощью мыши. Вероятно, все детали, включая цену, дату выхода и новые игры, станут известны на предстоящем Nintendo Direct, который пройдет 2 апреля в 16:00 по Киеву.

Ранее аналитики назвали примерную цену Nintendo Switch 2. Они делают ставку на то, что в продажу Switch 2 поступит в июне по цене 400+ долларов.

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