Теперь уже можно поверить, что она пролежала в гробу 2 тысячи лет.

Skyrim никогда не стремился к абсолютной реалистичности. Однако даже в этом мире есть вещи, которые вызывают вопросы. Например, Серана из Dawnguard, вампирша, которая провела в гробнице две тысячи лет, но выглядит так, будто только что вышла с обложки модного журнала.

Мод Serana – The Harsh Reality от Hellgeist предлагает исправить этот диссонанс и показать Серану такой, какой она должна быть после веков заточения.

Её кожа стала бледной и иссохшей, одежда потемнела, покрылась пятнами и выглядит изношенной. Самым заметным изменением стал голос: теперь он звучит глубже, глуше и даже слегка демонически, что подчёркивает столетия голода и мучений.

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Автор мода объясняет, что никакое магическое происхождение не спасло бы её от последствий тысячелетнего сна в гробу, и такой образ, по его мнению, гораздо лучше вписывается в мир игры.

Мод не ставит целью сделать Серану менее привлекательной, а скорее подчёркивает трагедию её существования. Моддер считает, что после такого испытания она могла бы со временем вернуть свою прежнюю красоту, но это потребовало бы лет заботы, полноценного питания и, возможно, даже кожных трансплантаций.

Ранее мы рассказывали, что известная разработчица модов для Skyrim бросила свою работу из-за травли со стороны игроков.

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