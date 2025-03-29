Все рекорды связаны с фактом кооперативности игры, а там соревноваться особо не с кем.

Юсеф Фарес и Hazelight продолжает укреплять свою репутацию мастеров кооперативных приключений. Их новый проект Split Fiction не только рвёт чарты продаж, но и уже успел установить три рекорда Гиннеса.

Игру признали самой популярной локальной кооперативной игрой в Steam, а также самой быстро продаваемым кооперативом за 48 часов после релиза и за неделю после релиза. Правда, не совсем понятно, идут ли в зачёт все игры с локальным коопом или только те, что, как проекты Hazelight, делают на нём особый акцент.

Хотя в базе рекордов Гиннеса порой встречаются довольно странные номинации, например, "Первая игра, в которой можно полностью сыграть за волка". Так что стоит ли относиться к этим достижениям серьёзно - вопрос спорный.

Видео дня

Релиз Split Fiction произошёл 6 марта. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Причём для игры вдвоём хватит и одной копии.

В любом случае, Hazelight явно на волне успеха. Ранее мы рассказывали, что Split Fiction уже стала самой высоко оценённой игрой 2025 года, а теперь ещё и получит экранизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: