Мало кто захочет терять свой прогресс с заклятыми врагами, посчитали в Warner Bros. Games.

Система Nemesis в Middle-Earth: Shadow of Mordor остаётся одной из самых запоминающихся игровых механик за последние десятилетия, но, как оказалось, её создали не ради глубины геймплея, а для того, чтобы люди не перепродавали диски.

Бывший руководитель WB Games Лаура Фрайер рассказала, что издатель был обеспокоен падением продаж Batman: Arkham Asylum после выхода в 2009 году.

Аналитика показала, что играют больше людей, чем платят, а значит, многие просто проходили игру и продавали диск. Это, естественно, не приносило прибыли издателю: "Как создать одиночную игру, которая будет настолько увлекательной, что люди не захотят расставаться с диском?"

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Так появилась идея Nemesis System. Monolith создала систему, где враги-орки имели индивидуальные имена, черты характера, слабости и даже могли мстить за прошлые поражения. Если убить капитана в огне, он мог вернуться позже, покрытый ожогами и боясь пламени. Такой динамический нарратив и изменяющаяся иерархия врагов делали игру непредсказуемой и заставляли игроков проводить в ней больше времени.

Парадоксально, но даже спустя годы WB продолжает "замораживать" Nemesis System, удерживая на неё патент и не давая другим студиям использовать эту механику.

Monolith же больше не сможет развить свою собственную систему. Ранее мы рассказывали, что недавно студию закрыли, а игру про "Чудо-женщину" отменили.

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