В настоящий момент в игре находится свыше 1 млн геймеров.

На днях в Steam вышла забавная игра под названием Palworld, вдохновленная вселенной покемонов. С того времени она то и делает, что бьет всевозможные рекорды и показывает выдающиеся продажи, шокируя геймерское сообщество.

Если вчера, 20 января, пиковый онлайн в игре составлял 370 тысяч игроков, то уже сегодня он перешагнул отметку в 1.2 миллиона. В настоящий момент Palworld является лидером по количеству игроков в онлайне Steam, обойдя CS2, Dota 2 и других "титанов".

Вдобавок, Palworld стала шестой в списке игр с самым большим онлайном в Steam за все время. Многопользовательский проект уже опередил по этому показателю Elden Ring, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3. Таким образом в топ-5 нет ни одной одиночной игры.

Несмотря на то, что Palworld вышла только в раннем доступе, за первые два дня с этого момента было продано более 3 миллиона копий проекта. Об этом разработчики из студии Pocketpair сообщили в своем твиттере.

Palworld – что нужно знать об игре

Palworld представляет собой смесь "Покемонов", Genshin Impact и Rust. В этой игре игрокам нужно исследовать большой открытый мир и собирать в нем фэнтезийных существ, которых можно отправлять сражаться, трудиться на фабриках или строить здания.

Игра вышла в раннем доступе в Steam, на Xbox и в Game Pass и имеет более 93% положительных отзывов. Игроки обычно хвалят большой мир, нескучный геймплей и много тайн для открытий. Самое главное, что несмотря на такой формат релиза, в игре чем заняться, а контента и реиграбельности хватит на долго.

В украинском Steam Palworld сейчас можно купить за 540 грн с учетом скидки 10% (продлится до 25 января).

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