Новая игра от Hazelight Studios будет называться Split Fiction.

После ошеломляющего успеха It Takes Two, проданного тиражом более 20 миллионов копий по всему миру, Hazelight Studios готовит свой следующий проект.

По инсайдерской информации издания Dealabs, новый кооперативный проект студии будет называться Split Fiction, и его разработка ведётся уже как минимум два года.

Название игры намекает на инновации в механике разделённого экрана — ключевой особенности предыдущих проектов студии. Слово "Split" может указывать на динамическую систему разделения экрана, которая будет меняться в зависимости от игровых ситуаций, переходя от вертикального разделения к горизонтальному и наоборот. Недавние намёки от студии, включая изображение с заметками и схемами, поддерживают эту теорию.

Руководитель студии Hazelight Юсуф Фарес ранее заявил в своих социальных сетях, что анонс новой игры состоится в этом году. Он подогрел интерес поклонников, опубликовав загадочное сообщение с частично скрытым названием: "S**** ******N". "Мы скоро расскажем больше о нашем новом проекте", написал Фарес, вызывая волну обсуждений и предположений в игровом сообществе.

Hazelight Studios в ноябре отмечает своё 10-летие, и многие ожидают, что именно тогда будет сделано официальное объявление о Split Fiction. Поклонники с нетерпением ждут подробностей и надеются на очередное инновационное приключение от команды Йозефа Фареса.

Предыдущие проекты студии, такие как A Way Out и It Takes Two, получили высокие оценки за оригинальный подход к кооперативному геймплею и эмоционально насыщенные сюжеты. Если слухи о Split Fiction подтвердятся, игроков может ожидать новое захватывающее кооперативное путешествие, которое вновь переопределит жанр.

Напомним, что недавно одна из самых успешных игр года Black Myth: Wukong получила возрастное ограничение для версии на Xbox. Это может указывать на скорый выход проекта на консоли Microsoft.

