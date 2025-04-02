Для компании важно, чтобы мир ощущался как можно более реальным.

CD Projekt Red продолжают раскрывать детали разработки "Ведьмак 4". В свежем выпуске подкаста AnsweRED студия рассказала, что над созданием открытого мира трудится крупнейшая команда в истории компании.

По словам арт-директора окружения Михала Янишевского, студия стремится сделать новый мир не просто красивым, а максимально живым и правдоподобным:

"Для нас важно, чтобы игрок чувствовал этот мир настоящим. Даже линии деревьев должны быть расположены особым образом".

Для этого CD Projekt Red используют передовые технологии, которые помогают автоматизировать часть работы, не теряя при этом качества: "Мы создаем инструменты внутри команды, чтобы ускорить и упростить процесс наполнения мира".

Видео дня

Официально игра пока находится на раннем этапе разработки, и её релиз не стоит ожидать раньше 2027 года. Однако работа над проектом идет полным ходом: в команде более 100 опытных разработчиков, многие из которых работали над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Вас также могут заинтересовать новости: