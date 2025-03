Недавние послабления в политике Sony не помогли избежать ограничений.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на ПК 3 апреля, предложив улучшенную графику, новые игровые режимы и полную интеграцию с контроллером DualSense. Однако, несмотря на ослабление требований к учетной записи PSN, игра останется недоступной в ряде стран.

Ранее Sony требовала обязательного подключения PSN-аккаунта для своих ПК-портов, но позже отменила это требование, сделав привязку учетной записи опциональной. Однако это не решило главную проблему: более чем в 130 странах создать PSN-аккаунт попросту невозможно. В результате игры, требующие его наличия, просто не продаются в этих регионах.

Ситуация с The Last of Us Part 2 Remastered не изменилась даже после отмены обязательной привязки. На страницах игры в Steam и Epic Games Store пользователи из множества стран по-прежнему видят сообщение о недоступности покупки. По данным SteamDB, проблема затронула жителей Литвы, Грузии, Японии, Армении, Эстонии и других.

Ранее стали известны системные требования The Last of Us 2 для ПК. Для игры на минимальных настройках графики хватит GTX 1650, но придется довольствоваться 720p/30 fps.

