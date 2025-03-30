Попытка сделать сиквел полностью провалилась.

Blizzard может убрать цифру "2" из названия Overwatch 2. Такое предположение появилось после утечки информации о 16 сезоне игры, в котором произошли изменения в названии скинов.

В сливе сообщается, что скины из первой игры теперь будут называться "Classic", а скины из Overwatch 2 - "Valorous". Раньше они маркировались по принадлежности к части серии: просто Overwatch и Overwatch 2.

Кроме того, в утечке представлены новые скины, такие как мифический скин для Джуно, переработанный наряд Королевы Стервятников в стиле Зевса и коллаборация с "Гандамом", продолжая серию аниме-кроссоверов в игре.

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Ранее дочь Илона Маска - Вивиан Уилсон рассказала о скилле своего отца в Overwatch. По её словам, миллиардер играет в проект Blizzard "просто как собачье дерьмо".

Кроме того, недавно бывший глава Blizzard Бобби Котик подал в суд на игровых журналистов, обвинив их в клевете. Якобы Kotaku и Gizmodo в своих статьях о дискриминации в Blizzard упоминали случаи, опровергнутые в расследовании Министерства юстиций США.

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