Многопользовательский режим в прошлых играх не пользовался особой популярностью.

В DOOM: The Dark Ages не будет мультиплеера, id Software отказалась от него на ранних этапах разработки.

В недавнем интервью GamesRadar креативный директор Хьюго Мартин рассказал, что команда решила сфокусироваться исключительно на одиночной кампании.

Он отметил, что в Doom Eternal студия изначально хотела добавить мехов, но из-за необходимости разработки многопользовательского режима ресурсы распылились.

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По его словам, если делать мультиплеер, то фанаты ожидают полноценный сервис, а не просто дополнительный режим, а это неизбежно ударило бы по одиночному режиму.

Мартин признал, что некоторые игроки могут быть разочарованы отсутствием сетевого компонента, но отметил: "Нам было важно сохранить Doom именно как одиночный опыт, а не превращать его в игру-сервис".

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, в Xbox Game Pass игра появится с первого дня.

Ранее мы рассказывали, что журналисты выпустили превью DOOM: The Dark Ages. Критики остались в восторге, отметив, что игра сделала большой шаг вперёд, и проект даже можно назвать революцией в серии.

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