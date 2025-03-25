Игры Rockstar это "огромные метеориты", говорит один из представителей издательства.

Готовясь к выходу GTA 6, несколько крупных издателей уже рассматривают перенос своих релизов, чтобы избежать конкуренции с игрой Rockstar.

Как сообщает The Game Business представители крупных издателей говорят, что основная проблема - это нехватка времени. Если GTA 6 выйдет в конце октября или начале ноября, другие игры фактически окажутся зажатыми между праздниками и распродажами. В таком случае разработчикам придётся либо выпустить свои проекты летом, либо задержать их до поздней осени, когда конкуренция за внимание игроков будет не менее острой.

К тому же релиз GTA 6 затронет не только новые проекты, но и популярные сервисные игры. Разработчики крупных онлайн-игр будут избегать выпуска обновлений в это время. Как отметил один из представителей издательства, GTA 6 будет как "огромный метеорит", от которого нужно держаться подальше, сдвигая релизы на несколько недель в поисках безопасной зоны.

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Релиз GTA 6 запланирован на осень этого года, глава Take-Two Штраус Зельник уверяет, что уже есть окончательная дата и переносов не будет.

Ранее директор консалтинговой компании Newzoo Бен Портер заявлял, что перенос релиза GTA 6 стал бы катастрофой для всей игровой индустрии.

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