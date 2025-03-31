Якобы "пикселизация", как в The Sims, выглядела слишком вызывающей.

Через пару дней после релиза игроки заметили, что в inZOI персонажи никогда не бывают полностью раздетыми, даже принимая ванну или душ, они остаются в полотенце.

Разработчики объясняют это тем, что стандартное размытие, как в The Sims, делало сцены слишком вызывающими и "дерзкими", а высокая детализация моделей только усиливала этот эффект.

Геймдиректор Хёнчжун Ким рассказал PCGamesN, что команда протестировала разные варианты, включая классическое пикселирование, но пришла к выводу, что оно лишь подчёркивает нюдc-сцены, делая их более провокационными. Поэтому было решено завернуть всех персонажей в полотенца, даже если это выглядит нелепо:

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"Мы сами тестировали это во время разработки, так что можете нам доверять".

Игроки уже шутят, что сидеть в ванной, закутанным в мокрую ткань, не менее странно, чем принимать душ в купальнике. Однако разработчики не планируют менять эту систему, так что Зои обречены на вечное стеснение.

Ранее мы рассказывали, что разработчики inZOI исправили "фичу", при которой игроки могли сбивать детей на машине. Разработчики назвали это непреднамеренным багом.

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