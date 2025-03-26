Называем три растения, которые улучшат качество воздуха и предотвратят появление плесени.

С приходом весенних дождей как никогда актуальным становиться вопрос "как избавиться от плесени на стенах". Грибок - это не просто эстетическая проблема. Он также очень вреден для здоровья. Если в комнате часто темно и влажно, то рекомендуется посадить растения, которые очищают воздух.

Мы расскажем, какие растения убивают грибок и впитывают лишнюю влагу из помещения. Приятный бонус - симпатичный внешний вид и радость от ухода за цветком.

Какие растения убивают плесень

О том, как избавиться от плесени на стенах навсегда, рассказало издание Express. Эксперты назвали три влаголюбивых комнатных растения, известных очищающими свойствами. Они делают воздух суше и даже предотвращают появление конденсата на окнах.

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Английский плющ

Это вьющееся растение красиво смотрится на полке или шкафу, свешивая вниз свои густые ветки. Широкие листья плюща поглощают излишнюю влагу, улучшая качество воздуха и удаляя токсины. Он неприхотлив в уходе и может расти в любой части комнаты.

Спатифиллум

Мирная лилия или спатифиллум не только роскошно выглядит, но и ценится как природный очиститель воздуха. Цветок прекрасно себя чувствует во влажных и не очень ярких помещениях вроде ванны и кухни. Именно в таких комнатах часто появляется грибок.

Эксперты рекомендуют спатифиллум как эффективное средство от плесени. Широкие листья впитывают много воды и снижают общую влажность воздуха. А шикарные белые цветы делают комнату уютной.

Сансевиерия

Тещин язык или сансевиерия ценится цветоводами за неприхотливость. Она "прощает" забывчивость и долго может обходиться без полива. Это прекрасный выбор для новичков в выращивании цветов.

А самое главное - сансевиерия поглощает влагу и токсины из воздуха, выделяя взамен много кислорода. Растение часто ставят в спальне, поскольку его очищающие свойства улучшают качество сна. Плесень в такой комнате вряд ли появится.

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