Куриные котлеты прекрасно разнообразят ваше питание.

Котлеты - это очень вкусное мясное блюдо, которое чаще всего готовят путем обжаривания. Однако более здоровым, полезным для желудка и фигуры вариантом является приготовление их на пару.

Сегодня мы рассмотрим, как приготовить паровые котлеты с помощью пароварки и без нее.

Паровые куриные котлеты - рецепт

Они получаются очень вкусными, а для приготовления нужно взять:

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500 граммов куриного фарша;

одну луковицу;

два зубчика чеснока;

одно яйцо;

полстакана панировки;

одну чайную ложку соли;

черный перец по вкусу;

петрушку или укроп по вкусу.

Лук и чеснок измельчаем, а зелень нарезаем. В одной миске смешиваем все ингредиенты, кроме зелени, и тщательно вымешиваем - специи должно равномерно распределиться.

Из этой массы формируем котлеты любого размера и формы. Важно учитывать, что маленькие изделия приготовятся быстрее. Подготавливаем пароварку для работы и размещаем в ней котлеты так, чтоб между ними было немного свободного места.

Закрываем крышку и готовим. На это уйдет около 25 минут. Затем посыпаем зеленью наши паровые котлеты и подаем с любым соусом на выбор.

Паровые котлеты на сковороде

Этот рецепт очень полезный, так как с его помощью паровые котлеты куриные можно приготовить и без пароварки. Берем:

500 граммов филе бедра;

70 граммов лука;

100 граммов белого хлеба;

100 миллилитров молока;

одно яйцо;

один зубчик чеснока;

соль и перец по вкусу.

Хлеб разламываем на кусочки и перекладываем в миску. Заливаем его молоком и оставляем на 10 минут.

В это время пропускаем мясо и лук через мясорубку. Хлеб также пропускаем, когда пройдет указанное время. Чеснок нужно под пресс.

В фарш добавляем яйцо, специи и остальные ингредиенты. Хорошо все вымешиваем до однородности.

Мокрыми руками формируем котлеты и на сухой сковороде с антипригарным покрытием слегка припекаем их для образования корочки. Наливаем туда стакан горячей воды и накрываем крышкой. Когда жидкость закипит, убавляем огонь до минимума и готовим. Подавать можно с любым салатом.

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