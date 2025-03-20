Котлеты - это очень вкусное мясное блюдо, которое чаще всего готовят путем обжаривания. Однако более здоровым, полезным для желудка и фигуры вариантом является приготовление их на пару.
Сегодня мы рассмотрим, как приготовить паровые котлеты с помощью пароварки и без нее.
Паровые куриные котлеты - рецепт
Они получаются очень вкусными, а для приготовления нужно взять:
- 500 граммов куриного фарша;
- одну луковицу;
- два зубчика чеснока;
- одно яйцо;
- полстакана панировки;
- одну чайную ложку соли;
- черный перец по вкусу;
- петрушку или укроп по вкусу.
Лук и чеснок измельчаем, а зелень нарезаем. В одной миске смешиваем все ингредиенты, кроме зелени, и тщательно вымешиваем - специи должно равномерно распределиться.
Из этой массы формируем котлеты любого размера и формы. Важно учитывать, что маленькие изделия приготовятся быстрее. Подготавливаем пароварку для работы и размещаем в ней котлеты так, чтоб между ними было немного свободного места.
Закрываем крышку и готовим. На это уйдет около 25 минут. Затем посыпаем зеленью наши паровые котлеты и подаем с любым соусом на выбор.
Паровые котлеты на сковороде
Этот рецепт очень полезный, так как с его помощью паровые котлеты куриные можно приготовить и без пароварки. Берем:
- 500 граммов филе бедра;
- 70 граммов лука;
- 100 граммов белого хлеба;
- 100 миллилитров молока;
- одно яйцо;
- один зубчик чеснока;
- соль и перец по вкусу.
Хлеб разламываем на кусочки и перекладываем в миску. Заливаем его молоком и оставляем на 10 минут.
В это время пропускаем мясо и лук через мясорубку. Хлеб также пропускаем, когда пройдет указанное время. Чеснок нужно под пресс.
В фарш добавляем яйцо, специи и остальные ингредиенты. Хорошо все вымешиваем до однородности.
Мокрыми руками формируем котлеты и на сухой сковороде с антипригарным покрытием слегка припекаем их для образования корочки. Наливаем туда стакан горячей воды и накрываем крышкой. Когда жидкость закипит, убавляем огонь до минимума и готовим. Подавать можно с любым салатом.
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