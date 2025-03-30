Предложение от чешского издателя действует до 2 апреля.

Чешская студия Amanita Design, известная по играм Machinarium, Chuchel, Botanicula и другим, запустила распродажу в Steam с большими скидками на все свои игры. Вся выручка будет направлено на гуманитарную помощь в Украине через организацию People in Need.

Скидки достигают 85% на игры и DLC студии. Самые заметные предложения - Samorost 2, который стоит всего 29 гривен. Samorost 3, третья и, пожалуй, самая лучшая игра в серии, доступна со скидкой 85% за 44 гривны. Machinarium, культовая игра студии, предлагается за 89 гривен. Распродажа продлится до 2 апреля.

Сейчас Amanita работает над новым проектом - Phonopolis, приключенческой игрой с элементами социальной критики, вдохновленной произведениями Джорджа Оруэлла. В игре вы играете за мусорщика по имени Феликс, который оказывается в центре революции против дистопического режима.

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Ранее мы рассказывали, что Valve опубликовала календарь всех распродаж в Steam на 2025 год. Осенняя распродажа в этом году пройдёт раньше, чем обычно.

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