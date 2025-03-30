Маск просил своих детей играть с ним, чтобы повышать рейтинг, делится Вивиан Вилсон.

Дочь Илона Маска Вивиан Уилсон рассказала, что миллиардер был настолько плох в Overwatch, что заставлял своих детей тащить его в рейтинговых матчах.

В беседе с Хасаном Пайкером на Twitch Уилсон рассказала, что Маск застрял на ранге бронза (самый низкий ранг в игре) и никак не мог выбраться:

"Когда мне было 12, он был на бронзе, а мы с братом нет. Он постоянно звал нас играть в рейтинг, и я на 90% уверена, что он просто хотел, чтобы мы его тащили. Я тогда мейнила Хандзо и сама еле держалась в серебре, а он был бронзовым Торбьорном. И играл он просто как собачье дерьмо, абсолютно отвратительно, хуже некуда".

Этот уже не первый раз, когда ставятся под сомнения геймерские заслуги Маска. Недавно его обвинили в том, что он купил себе место в топе рейтинга Path of Exile 2, и даже официальный аккаунт Ubisoft подтрунивал над ним. Сама Уилсон тоже не верит в его скилл в диаблоидах: "Нет, я не верю в 'Я профи Path of Exile', что за хрень. Нет, это просто кринж".

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Уилсон, впрочем, не понимает, почему Маск так хочет всех заверить, что он хардкорный игрок: "Зачем вообще прикидываться? Это нормально — не быть геймером. Но зачем так позориться?".

Ранее мы рассказывали, что в сети смеются над игровым ПК Илона Маска. Миллиардер использует 49-дюймовый монитор разрешением dual-QHD с недорогой карточкой для 1080р-гейминга.

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