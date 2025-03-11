Эксперт объяснила, как правильно хранить яйца и почему их не стоит держать на дверце холодильника.

Если куриные яйца начинают портиться - хотя срок их годности еще не истек - скорее всего, вы храните их неправильно. Но, потратив всего 5 минут, чтобы подумать, куда положить их после магазина, вы сможете значительно продлить свежесть продукта. Как лучше хранить яйца и что это за метод хранения "по-американски", поделилась эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как хранить морковь в погребе и другие овощи, чтобы они не гнили.

Как хранить куриные яйца

Часто ведутся жаркие споры о том, как правильно хранить куриные яйца - в холодильнике, как американцы, или на кухонной столешнице, как британцы. Оказывается, дело даже не столько в том, где хранить яйца, сколько - при какой температуре, пишет express.co.uk.

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Эксперт из Saucy Dressings Клэр объясняет, что этот продукт любит постоянную температуру, и она должна быть ниже 20°C. Поэтому для большинства домашних нужд проще все-таки класть их в холодильник.

Можно ли хранить яйца не в холодильнике?



Если у вас есть отдельная кладовая за пределами кухни, где температура ниже 20°C, вы можете положить их туда. Самое главное, что следует помнить при хранении яиц - они уязвимы для бактерий, и если их температура меняется слишком быстро, то образуется конденсат. Влага из конденсата может легко проникнуть в яичную скорлупу, а это позволит бактериям, таким как сальмонелла, размножаться, поскольку они прекрасно себя чувствуют в таких условиях,

- отмечает эксперт.

Но будьте внимательны, когда кладёте яйца в холодильник: его дверца - это наиболее теплая часть, которая подвержена перепадам температуры. Идеальное место для хранения яиц - у задней стенки на средней полке, советует эксперт.

Как хранить яйца без холодильника

И все же: можно ли хранить яйца при комнатной температуре, "по-британски"?

"При желании их можно хранить на кухонном столе, но ради безопасности нужно следить за тем, чтобы яйца сохраняли одинаковую температуру, когда вы приносите их домой из супермаркета", - объясняет Клэр.

Лучше всего, по ее мнению, яйца сохранятся на кухонной столешнице вдали от окон и горячих приборов или же в кухонном шкафчике, где продукт будет оставаться прохладным.

Причина, по которой в США яйца хранят в холодильнике, заключается в том, что их перед продажей в супермаркетах моют, а это удаляет их естественную защитную оболочку от бактерий. В Великобритании и большинстве стран Европы продукт не принято мыть и защитное покрытие остается на яйцах. Поэтому вы можете хранить их и вне холодильника - главное, при одной и той же температуре.

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