Первый месяц весны принесет нам несколько важных праздников. Календарь 2025 включает много разных дат государственного и международного значения.
Что отмечаем, какие праздники в марте - дальше в материале.
Календарь праздников в марте
Украинский календарь включает в себя:
- 1 марта — День (Всемирный) гражданской обороны
Дата нацелена на то, чтоб напомнить людям о важности гражданской защиты и правильного поведения в экстренных ситуациях.
- 2 марта — День (Всемирный) психического здоровья подростков
Посвящен просвещению касательно психического благополучия и преодолению ими неуверенности в себе с помощью искусства и спорта.
- 3 марта — День (Всемирный) слуха
Всемирная организация здравоохранения основала этот праздник, чтоб повышать осведомленность людей о способах предотвращать потерю слуха.
- 4 марта — День (Всемирный) против сексуальной эксплуатации
Посвящен повышению внимания касательно этих преступлений в отношении женщин и детей.
- 5 марта — День (Всемирный) молитвы
Верующие в этот день молятся о справедливости и мире для всех людей.
- 8 марта — Женский день (международный) и День землеустроителя в Украине
Праздник посвященный напомнить о женской борьбе за равные права в мире. В Украине некоторые считают его пережитком прошлого, тогда как другие настаивают на важности этого дня.
Второй праздник профессиональный, в честь специалистов, которые охраняют земельные ресурсы и бдят природу.
- 9 марта — Праздник в честь дня рождения Тараса Шевченко
По этому случаю отмечают значительный вклад этого известного поэта в украинскую культуру.
- 14 марта — День украинского добровольца
Праздник посвящен тысячам наших защитников, которые по своей воле вступили в ряды нашей армии в 2014 года. После начала полномасштабной войны количество добровольцев значительно возросло.
- 16 марта — День работников жилищно-коммунального и хозяйства и бытового обслуживания граждан
Благодаря труду этих людей в Украине чистые улицы, работают коммуникации и не только. Их работа жизненно важна для наших городов.
- 20 марта — День весеннего равноденствия, День (Всемирный) Земли
Начало астрономической весны, когда длительность дня и ночи одинакова. Уже со следующего дня часы светлого времени суток будут доминировать.
Второй праздник посвящен нашей планете.
- 24 марта — (Всемирный) борьбы с заболеванием туберкулезом
Эта болезнь все еще является проблемой для нашего государства. Эту дату выбрали, чтоб привлечь внимание в профилактике и способам лечения.
- 25 марта — День украинской Службы безопасности
Бойцы этой службы ежедневно трудятся на благо и безопасность нашей страны, предотвращая преступления и уничтожая угрозы.
- 26 марта — День украинской Нацгвардии
С 2015 года этот праздник отмечается в марте, а не ноябре. Он посвящен нацгвардейцами, которые находятся на службе нашим гражданам и Украине.
- 27 марта — День нефролога
Этот врач лечит почки, которые очень важны для здоровья человека. Праздник основали, чтоб продемонстрировать вклад этих медработников.
- 30 марта — Рамазан-байрам
Очень важный для мусульман праздник, который оканчивает месяц Рамадана.
Теперь, когда рассмотрели, какие праздники в марте, можно перейти к выходным.
Выходные в марте 2025 - что нужно знать
Выходные в марте выпадут только на субботы и воскресенья - всего будет десять дней. До конца войны и военного положения дополнительных дней отдыха ждать не стоит- они на это время отмены.
Хотя выходных по случаю праздников и не будет, это не значит, что их нельзя отмечать. В частности, большинство мужчин 8 марта дарят своим прекрасным половинам весенние цветы.
Кроме того, можно поздравить близких с их профессиональными праздниками.
Ранее УНИАН рассказывал про День государственного герба Украины 2025.