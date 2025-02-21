Государственные, профессиональные и международные праздники в марте 2025.

Первый месяц весны принесет нам несколько важных праздников. Календарь 2025 включает много разных дат государственного и международного значения.

Что отмечаем, какие праздники в марте - дальше в материале.

Календарь праздников в марте

Украинский календарь включает в себя:

Видео дня

1 марта — День (Всемирный) гражданской обороны

Дата нацелена на то, чтоб напомнить людям о важности гражданской защиты и правильного поведения в экстренных ситуациях.

2 марта — День (Всемирный) психического здоровья подростков

Посвящен просвещению касательно психического благополучия и преодолению ими неуверенности в себе с помощью искусства и спорта.

3 марта — День (Всемирный) слуха

Всемирная организация здравоохранения основала этот праздник, чтоб повышать осведомленность людей о способах предотвращать потерю слуха.

4 марта — День (Всемирный) против сексуальной эксплуатации

Посвящен повышению внимания касательно этих преступлений в отношении женщин и детей.

5 марта — День (Всемирный) молитвы

Верующие в этот день молятся о справедливости и мире для всех людей.

8 марта — Женский день (международный) и День землеустроителя в Украине

Праздник посвященный напомнить о женской борьбе за равные права в мире. В Украине некоторые считают его пережитком прошлого, тогда как другие настаивают на важности этого дня.

Второй праздник профессиональный, в честь специалистов, которые охраняют земельные ресурсы и бдят природу.

9 марта — Праздник в честь дня рождения Тараса Шевченко

По этому случаю отмечают значительный вклад этого известного поэта в украинскую культуру.

14 марта — День украинского добровольца

Праздник посвящен тысячам наших защитников, которые по своей воле вступили в ряды нашей армии в 2014 года. После начала полномасштабной войны количество добровольцев значительно возросло.

16 марта — День работников жилищно-коммунального и хозяйства и бытового обслуживания граждан

Благодаря труду этих людей в Украине чистые улицы, работают коммуникации и не только. Их работа жизненно важна для наших городов.

20 марта — День весеннего равноденствия, День (Всемирный) Земли

Начало астрономической весны, когда длительность дня и ночи одинакова. Уже со следующего дня часы светлого времени суток будут доминировать.

Второй праздник посвящен нашей планете.

24 марта — (Всемирный) борьбы с заболеванием туберкулезом

Эта болезнь все еще является проблемой для нашего государства. Эту дату выбрали, чтоб привлечь внимание в профилактике и способам лечения.

25 марта — День украинской Службы безопасности

Бойцы этой службы ежедневно трудятся на благо и безопасность нашей страны, предотвращая преступления и уничтожая угрозы.

26 марта — День украинской Нацгвардии

С 2015 года этот праздник отмечается в марте, а не ноябре. Он посвящен нацгвардейцами, которые находятся на службе нашим гражданам и Украине.

27 марта — День нефролога

Этот врач лечит почки, которые очень важны для здоровья человека. Праздник основали, чтоб продемонстрировать вклад этих медработников.

30 марта — Рамазан-байрам

Очень важный для мусульман праздник, который оканчивает месяц Рамадана.

Теперь, когда рассмотрели, какие праздники в марте, можно перейти к выходным.

Выходные в марте 2025 - что нужно знать

Выходные в марте выпадут только на субботы и воскресенья - всего будет десять дней. До конца войны и военного положения дополнительных дней отдыха ждать не стоит- они на это время отмены.

Хотя выходных по случаю праздников и не будет, это не значит, что их нельзя отмечать. В частности, большинство мужчин 8 марта дарят своим прекрасным половинам весенние цветы.

Кроме того, можно поздравить близких с их профессиональными праздниками.

Ранее УНИАН рассказывал про День государственного герба Украины 2025.

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