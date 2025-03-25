Кацухиро Харада считает, что если бы ИИ мог заменить разработчиков, то студии бы не тратили миллионы долларов на создание игр.

Создатель Tekken Кацухиро Харада скептически относится к развитию искусственного интеллекта.

По его словам, технологии далеки от обещанного прорыва и на практике оказываются куда менее впечатляющими, чем представляют в новостях.

"Когда я был студентом, мне казалось, что ИИ стремительно эволюционирует и однажды объявит войну человечеству - как в Терминаторе. Но теперь я вижу, как компилятор зависает из-за лишнего пробела в коде. Эти технологии должны захватить мир, но пока что их пугает одна ошибка на 3082-й строке?".

Он отметил, что искусственный интеллект в нынешнем виде впечатляет только тех, кто не разбирается в теме. Стоит копнуть глубже — и становится очевидно, что "прорывы" слишком медленные.

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"Если бы ИИ действительно продвинулся вперёд, мы бы не тратили десятки миллиардов иен на разработку игр," - добавляет Харада. "С такими темпами я умру от старости раньше, чем появится настоящий Терминатор. А если он появится после моей смерти... выходит, я всё-таки выиграл?".

Ранее глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить людей, ведь его не существует. По крайней мере, в таком виде, в каком его представляют обычные люди.

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