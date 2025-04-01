Разработчик под псевдонимом LocalThunk сохраняет анонимность.

Разработчик Balatro, известный под псевдонимом LocalThunk, остается загадкой для публики. По словам представителя издателя Playstack Ваута ван Халдерена, это не попытка создать вокруг себя ореол таинственности, просто человек не любит внимания.

Как выяснилось, LocalThunk присутствовал на GDC 2025, где Balatro была номинирована на премию. Он не стал раскрывать свою личность, а просто встал за игровой стенд и показал мастер-класс по своей же игре. Позже он рассказал об этом в Bluesky:

"Я просто смотрел, а потом решил попробовать сам. Разнес партию на белом стейке. Кто-то подошел ко мне и сказал: 'Вау, да ты, похоже, раньше играл!' – 'Можно и так сказать'."

Этот момент вызвал бурную реакцию в соцсетях, а многие провели параллель с Тони Хоуком, которого часто не узнают даже при личной встрече и анонимным художником Бэнкси. LocalThunk шутит, что до сих пор не видел, как кто-то играет в Balatro в реальной жизни, и потому чувствует себя героем "Шоу Трумана".

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Некоторые разработчики на GDC поделились советом: "Не читайте бейджи, пока не поговорите с человеком пару минут – чтобы не растеряться, если перед вами звезда". В случае с LocalThunk это правило оказалось особенно полезным - ведь даже зная его имя, мало кто представляет, как он выглядит.

Ранее LocalThunk назвал свои любимые инди-игры 2024 года. Главным фаворитом стала метроидвания Animal Well.

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