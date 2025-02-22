В апреле 2025 года пенсию пересчитают для пенсионеров, которые после 60 лет продолжат работать.

Каждый год в Украине проводится индексация пенсий работающим пенсионерам. Украинцы, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, могут рассчитывать на перерасчет каждые два года. Их выплаты будут расти вместе с зарплатой.

О том, как происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам в Украине и какие документы нужно подавать в ПФУ, эксклюзивно для УНИАН рассказал управляющий адвокат в Адвокатском бюро Ивана Хомича, адвокат Иван Хомич.

Кого будет касаться перерасчет пенсии работающим пенсионерам

Иван Хомич назвал базовый документ, который регулирует вопросы назначения и перерасчета пенсий в солидарной пенсионной системе (речь идет об обычной пенсии по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца), - это закон Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В 42 статье этого документа расписан порядок индексации и перерасчета пенсии.

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Перерасчет положен именно тем пенсионерам, которые после назначения пенсионных выплат и выхода на пенсию продолжили работать. В законе говорится, что, если после назначения пенсии в течение двух лет пенсионер получил дополнительный трудовой стаж, то он имеет право на перерасчет выплат. То есть в Украине проводится перерасчет пенсии работающим пенсионерам каждые 2 года.

При этом не важно, сколько именно в течение 24 месяцев после выхода на пенсию лицо работало. К примеру, если человек официально проработал еще полгода или год, он имеет право на перерасчет пенсии, но не ранее чем через 2 года после выхода на пенсию.

Как уточнил адвокат, на перерасчет выплат не имеют права лица, которым назначили пенсию по выслуге лет (в том числе учителя, медики), то есть те, которые вышли на пенсию раньше 60 лет, и им еще не исполнилось 60.

Куда обращаться для индексация пенсии работающим пенсионерам

Как отмечает адвокат, обычно Пенсионный фонд автоматически пересчитывает выплаты всем пенсионерам, которые официально работали в течение двух лет после того, как вышли на пенсию.

Но есть индивидуальные случаи, в которых для перерасчета пенсий человеку придется обратиться в ПФ. К примеру, если человек вышел на пенсию в июне 2023 года, но продолжил работать, то ему можно обратиться в Пенсионный фонд в июне 2025-го, поскольку именно тогда он получит два года дополнительного стажа, необходимого для перерасчета. Такому лицу надо самостоятельно подать заявление на индексацию.

Если человек в индивидуальном режиме не обратится за перерасчетом, то ему автоматически пересчитают пенсию с апреля следующего года, но в таком случае он потеряет деньги, которые мог бы получить до проведения перерасчета в автоматическом режиме.

Когда начислят доплату после перерасчета пенсии

Перерасчет пенсий в связи с приобретением дополнительного стажа осуществляется ежегодно с 1 апреля. Но Пенсионный фонд пересчитывал пенсии задним числом - с мая, поскольку информация о заработных платах, которые человек получал, и которые учитывают при перерасчете, поступала в ПФ с задержкой в два-три месяца.

Адвокат Иван Хомич объяснил причины задержки: для проведения перерасчета Пенсионный фонд должен получить сведения о начисленной заработной плате за первый квартал, а он заканчивается в марте. До 20 апреля в ПФ подавали отчеты о зарплате, а затем их обрабатывали и именно по состоянию на май у Фонда была вся информация, необходимая для проведения перерасчета выплат работающим пенсионерам.

С мая или июня пенсионерам выплачивали те средства, которые должны были доплачивать после перерасчета, начиная с апреля.

Сейчас отчеты по начисленной зарплате в Пенсионный фонд подают ежемесячно, а не ежеквартально. Поэтому, возможно, некоторые работающие пенсионеры получат доплату к пенсии уже в апреле.

Если говорить, насколько вырастет пенсия некоторых пенсионеров, то можно привести такой пример: человек выходил на пенсию в 2023 году, и тогда средняя зарплата по Украине за три предыдущих года составляла примерно 12 тысяч 800 гривен, у него было 35 лет стажа, и он начал получать пенсию в размере 4 480 грн (рассчитывается по формуле - размер средней зарплаты умножается на коэффициент 0,35), а после приобретения дополнительных двух лет стажа и перерасчета его пенсия составит 4 736, поскольку при подсчете уже будет использоваться коэффициент 0,37 (потому что человек получил 37 лет стажа). Еще человек получит дополнительные 23 гривны за каждый год дополнительного стажа, то есть к пенсии добавится еще 46 гривен.

У человека пенсия может вырасти и за счет зарплаты. Если за два года пенсионер получал официальную зарплату выше, чем ту, которая была учтена при начислении пенсии, то пенсионная выплата после перерасчета также может увеличиться.

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