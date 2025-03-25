Новый проект компании FBC: Firebreaker станет их первой игрой от первого лица.

Remedy решила выйти за привычные рамки и попробовать себя в жанре шутеров от первого лица с игрой FBC: Firebreak, но, как утверждают её разработчики, это не потребовало кардинальных изменений внутри команды.

В интервью Rock Paper Shotgun геймдиректор проекта Майк Каятта и глава по коммуникациям Томас Пуха объяснили, почему переход к новому жанру для них оказался естественным шагом.

По словам Каятты, в студии уже было достаточно специалистов с опытом работы над шутерами, поэтому процесс разработки не потребовал перестройки рабочих процессов. Вместо этого Firebreak вырос из идей и навыков уже существующей команды. Однако Remedy всё же расширила штат, привлекая специалистов по бэкенду и другим ключевым аспектам игры.

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Интересно, что основа механики от первого лица возникла благодаря одному конкретному сотруднику. Разработчикам настолько понравился его подход, что единственным требованием к нему было "не попадать под автобус", иначе весь проект оказался бы под угрозой.

Пуха подчеркнул, что несмотря на смену жанра, Firebreak остаётся игрой в духе Remedy. Над ней работают многие ветераны студии, некоторые из которых трудятся в компании более 25 лет. Для них это не просто эксперимент, а возможность показать, что студия способна на большее, чем то, за что её знают игроки.

Также Пуха отметил, что индустрия часто ставит студии в рамки одного жанра, если их первая успешная игра относится к нему. Однако Remedy никогда не хотела зацикливаться на чём-то одном.

Он вспомнил, что во время работы над Alan Wake студия рассматривала совершенно другие концепты, и если бы тогда был выбран иной путь, то сегодня о Remedy могли бы говорить как о мастерах совершенно другого жанра.

Ранее Remedy объявила, что Control 2 вступила в фазу активной разработки. Выйдет игра примерно через 2 года.

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