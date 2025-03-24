Разработчик оказался готов к такому развитию событий.

Take-Two снова ударила по моддерам: ещё один амбициозный проект для GTA 5 исчез из интернета всего через несколько недель после выхода. На этот раз под раздачу попал мод от YouTube-автора Dark Space, который воссоздал карту GTA 6 в GTA 5 на основе утечек.

Видео с демонстрацией мода было удалено с YouTube из-за жалобы на нарушение авторских прав от Take-Two Interactive. Не дожидаясь дальнейших действий, Dark Space заранее удалил ссылки на скачивание:

"Я ожидал, что такое может случиться. Удивляет только то, что они даже не написали мне — я бы сам всё убрал, если бы попросили".

Формально Take-Two не требовала удаления самого мода, но Dark Space решил не рисковать: "Я просто удалил ссылки, даже если они этого не просили. Лучше предвосхитить их действия, чем ждать письма, которое так и не придёт".

Видео дня

Это далеко не первый случай, когда Take-Two и Rockstar активно борются с модами. Ранее студия потребовала убрать мод, добавляющий Либерти Сити из GTA 4 в GTA 5, а создатели проекта по переносу Vice City в GTA 4 и вовсе потеряли свой YouTube-канал.

После инцидента Dark Space объявил, что больше не будет работать с модами для GTA 5: "Эта игра уже мертва. Я делал этот проект для сообщества, просто чтобы снять крутое видео. Он был полностью бесплатным, а потраченное время я рассчитывал окупить просмотрами".

Ранее мы рассказывали, что Take-Two подала в суд на сайт, который продаёт аккаунты для GTA Online. Якобы сайт зарабатывает миллионы с незаконной деятельности и вредит обычным игрокам

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