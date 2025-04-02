В Ricochet одновременно играли 353 человека, что абсолютный рекорд за всю 25-летнюю историю игры.

Одна из забытых игр от Valve Ricochet, футуристический экшен с боями на платформах, неожиданно побилf рекорд онлайна в Steam благодаря акции фанатов Half-Life с сайта LambdaGeneration.

Этот аренный шутер вряд ли можно назвать одной из самых влиятельных игр Valve, но за 25 лет он стал культовой шуткой. Вместо того чтобы требовать Half-Life 3, фанаты иногда призывали студию сделать Ricochet 2. Теперь же в честь Дня дурака они решили всерьез воскресить игру:

"Рекорд Ricochet на SteamDB - жалкие 95 игроков. Это безобразие. Мы все знаем, что Ricochet - лучшая игра Valve".

Их призыв сработал: по данным SteamDB, к игре подключилось 353 человека, рекорд за всю историю игры с 2000 года. В организации серверов помогла команда Team Fortress 2: Classic из VaultF4.

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Подобные флешмобы уже устраивались: в 2021 году LambdaGeneration собрали массовый онлайновый забег по Half-Life 2, а затем организовали похожие акции для Half-Life, Opposing Force и Blue Shift.

Ранее бывший директор по маркетингу Valve рассказала, что Гейб Ньюэлл, перед тем как делать Half-Life, хотел по-быстрому разработать посредственную игру просто для того, чтобы сплотить команду, но его отговорили от этой идеи.

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