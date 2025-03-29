Слёзы наворачиваются: разработчики Kingdom Come увековечили умершего кота фаната

Один из игроков поблагодарил Warhorse за игру, после чего получил от разработчиков открытку.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 из Warhorse Studios сделали невероятно красивый жест: художники студии помянули умершего кота одного из фанатов игры картиной.

Пользователь Reddit поделился, что он написал письмо Warhorse, где рассказал, как Kingdom Come помогла ему пережить смерть его любимца, кота Пиона.

В ответ на это студия отправила игроку арт, где Пион в сапогах оседлал кабана. Сама картинка выполнена в стиле игры, а надпись на ней гласит: "Пион - отважный охотник на кабанов".

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Сам хозяин Пиона невероятно растрогался:

"Я просто плачу. Я так невероятно почтён и благодарен. Я буду вечно лелеять его и повешу на стену. Огромное спасибо, правда".

Другие юзеры Reddit тоже оценили поступок Warhorse и теперь просят разработчиков добавить щит с таким артом в игру и даже предлагают уникальные свойства: "Когда щит надет, Барбос начинает лаять как сумасшедший и бегать вокруг вас кругами. Продержите щит достаточно долго, и Барбос убежит, только чтобы вернуться в полном вооружении верхом на кабане, готовым к поединку".

Ранее мы рассказывали, что фанаты Kingdom Come: Deliverance 2 устроили флешмоб, где дарят копию игры всем желающим. Всё началось с игрока, который не мог позволить себе купить игру, а потом подарил 10 копий случайным людям.

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