Nintendo провела трансляцию, где официально объявила, что продажи Switch 2 стартуют 5 июня. Цена, тем не менее, остаётся неизвестной.
Вместе с консолью выйдет Mario Kart World, следующая часть культовой серии гонок, где впервые появятся динамическая погода, смена времени суток и возможность съезжать с трассы. В гонках смогут участвовать до 24 игроков, а между заездами можно будет свободно перемещаться по открытому миру.
Одной из главных особенностей Switch 2 стала кнопка C на правом джойконе, предназначенная для игрового чата. Эта система позволит игрокам общаться голосом и видео, а также транслировать экран друзьям прямо во время игры. Однако для использования чата потребуется подписка Nintendo Switch Online.
Кроме того, Switch 2 получит встроенную камеру, которая сможет передавать изображение в кооперативные игры. Обновлённый Pro Controller также получил кнопку C, задние лепестки и аудиоразъём для проводных наушников.
Характеристики Nintendo Switch 2
- Дисплей: 7,9" LCD, поддержка HDR
- Толщина: 13,9 мм
- Разрешение и FPS в портативном режиме: до 1080p / 120 FPS
- Разрешение в доке: до 4K / 60 FPS
- Встроенная память: 256 ГБ
- Контроллеры: магнитные Joy-Con 2, поддержка режима мыши
- Аудио: поддержка 3D-звука, улучшенные динамики
Ранее аналитики назвали примерную цену Nintendo Switch 2. Они делают ставку на то, что в продажу Switch 2 поступит в июне (что подтвердилось) по цене 400+ долларов.