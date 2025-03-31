Скорее всего, это значит прекращение поставок по всему миру.

После более чем десяти лет на рынке Playstation 4 окончательно уходит в прошлое. На японском сайте Playstation появилась информация о том, что консоли PS4 и PS4 Pro больше не поставляются в Японию.

Хотя Sony пока официально не комментировала ситуацию, этот шаг означает, что производство PS4, скорее всего, свёрнуто и в глобальном масштабе. Учитывая, что PS5 уже почти пять лет, а ключевые будущие релизы, включая GTA 6 и Death Stranding 2, выйдут только на новом поколении, Sony больше не заинтересована в поддержке старого железа.

Тем не менее, обладатели PS4 смогут продолжать играть в популярные многопользовательские проекты, компания по-прежнему выпускает обновления для обеспечения совместимости.

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Скорый анонс PS6, по слухам, запланированный на 2027 год, делает это решение ещё более ожидаемым. PS4 завершает свой путь, но её наследие останется, ведь именно эта консоль обеспечила Sony лидерство в игровой индустрии после неудач с PS3.

Ранее мы рассказывали, что в сети опубликовали прохождение отменённой версии Until Dawn c Playstation 3, которая позже стала экслюзивом PS4. Изначально игра была от первого лица.

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