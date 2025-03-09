Популярный в садоводстве навоз можно заменить компостом, сорняками и даже илом.

Навоз очень востребован как удобрение из-за его питательности. Но у дачников не всегда получается его использовать. Во-первых, в свежем виде он сжигает растения, поэтому для созревания нужно ждать минимум 6 месяцев. Во-вторых, в навозе часто обнаруживаются неприятные "сюрпризы" вроде личинок вредителей.

К счастью, дачники придумали немало альтернатив популярного удобрения. Мы подскажем, чем заменить навоз при посадке картофеля и других культур.

Видео дня

Самое популярное удобрение вместо навоза

Второе по популярности средство для подкормки у дачников - это компост. Его легко сделать в домашних условиях из остатков листьев, сорняков, соломы, торфа. Для созревания нужно время (не меньше года), но результат того стоит. Питательный компост повышает урожайность почвы и обогащает полезными бактериями.

Чем заменить навоз на огороде - жидкие подкормки

Ещё один удобный вариант, чем заменить навоз, - домашние жидкие удобрения с богатым составом. Они могут быть двух видов - на основе экскрементов животных или травы.

В первом случае разведите любой свежий помет с водой в соотношении 1:1 и оставьте на 14 дней в емкости с закрытой крышкой. Затем снова разведите водой в 10 раз и полейте грядки.

Растительное удобрение готовится из любой травы и сорняков с корнями. Наполните зеленью половину бочки и залейте водой доверху. Оставьте на 3 недели в солнечном месте. Готовую подкормку перед поливом разведите водой в соотношении 1:9.

Минеральные удобрения вместо навоза

В агромагазинах можно купить гранулированный навоз, который имеет удобную форму и легко хранится. Впрочем, современные наработки агрономов полностью обойтись без органики.

При применении минеральных удобрений учитывайте состав почвы. Если растения вырастают бледными и мелкими, то им не хватает азота. В таком случае грядки поливают смесью 1 стол. л. мочевины и 10 л воды. Если овощи становятся бурыми, высыхают, загибают листья - им нужен калий. Такие грядки поливаем раствором 50 г хлористого калия и 10 л воды. На листьях посинели прожилки и появились красные пятна - это симптомы нехватки фосфора. Растворите 2 стол. л. нитроаммофоски в 10 л воды и удобрите участок.

Также в магазинах для садоводов продается немало готовых комплексных удобрений для разных культур. Такие препараты обязательно нужно применять по инструкции и в защитных перчатках.

Каким удобрением заменить навоз - оригинальный вариант

Вы удивитесь, но отличной заменой навозу станет обычный речной или озерный ил. Желательно собирать его в диких местах подальше от промышленных стоков. После сбора подсушите вещество на солнце и разбросайте по грядкам. Вносят такое "удобрение" в кислую и бедную азотом почву. Участок станет плодороднее и будет лучше удерживать влагу.

Вас также могут заинтересовать новости: