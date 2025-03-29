Картины снимают в Новой Зеландии.

Nintendo готовится к съёмкам фильма по The Legend of Zelda, и, похоже, у компании далеко идущие планы. По информации Даниэля Рихтмана, проект может вылиться в полноценную трилогию.

Съёмки начнутся в Новой Зеландии в ноябре 2025 года и продлятся до апреля 2026-го, а в кино фильм выйдет 26 марта 2027 года, о чём Nintendo объявила в своём мобильном приложении.

В центре сюжета - молодой воин Линк, которому предстоит защитить Хайрул от Ганона, жаждущего заполучить Трифорс и абсолютную власть. Зрителей ждут сражения с монстрами, опасные подземелья и поиск артефактов, способных спасти королевство.

Видео дня

По слухам, Nintendo и Sony Pictures заключат контракты с актёрами сразу на три фильма, рассчитанные на шесть лет производства. Если планы воплотятся в жизнь, Zelda станет третьей крупной киновселенной Nintendo после "Детектива Пикачу" и "Марио".

Проектом руководит Сигеру Миямото, создатель оригинальных игр, вместе с голливудским продюсером Ави Арадом ("Веном", "Морбиус"), а режиссёром выступает Уэс Болл, известный по "Бегущему в лабиринте" и "Королевству планеты обезьян".

Кроме фильма, Nintendo готовится к релизу Nintendo Switch 2. Недавно аналитики сделали прогноз, сколько будет стоить новая консоль.

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