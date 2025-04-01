Жалоба пришла от Wizards of the Coast, правообладателей Dungeons and Dragons.

Компания Wizards of the Coast потребовала удалить фанатский мод, который переносит Baldur's Gate 3 в Stardew Valley, но глава Larian Studios Свен Винке явно не поддерживает такое решение.

В своём Twitter разработчик похвалил мод и отметил, что такие проекты показывают, насколько игра вдохновляет сообщество. По его мнению, бесплатные фанатские моды, переносящие персонажей в другие жанры, - это форма популяризации игры, а не нарушение авторских прав, и их не стоит приравнивать к коммерческим продуктам.

Мод Baldur's Village добавлял в Stardew Valley карту и пиксельные версии персонажей Baldur's Gate 3. Он распространялся через Nexus Mods, но сайт получил требование от юристов Wizards of the Coast удалить проект. Представители Nexus сообщили, что пытаются урегулировать ситуацию, связываясь с Wizards, Larian и автором мода.

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Сам Винке выразил надежду, что проблему удастся решить. По его словам, защита интеллектуальной собственности - сложная тема, но существуют более разумные способы её отстаивать. Пока же разработчики Baldur’s Village не давали комментариев, но их Patreon, посвящённый обновлению мода, остаётся активным.

Ранее мы рассказывали, что правообладатели Baldur's Gate заявили, что скоро мы узнаем о новой игре в серии.

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