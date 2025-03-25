Это сильно поможет погружению в игру, считают в Sony.

Sony запатентовала технологию, которая может сильно облегчить работу режиссёрам дубляжа.

Документ под названием "Устройство оценки переведенного языка" описывает систему, анализирующую, насколько точно движения рта персонажей соответствуют разным локализациям. Разработчики будут получать оценку схожести, что позволит быстро находить и устранять ошибки в синхронизации.

Sony отмечает, что несовпадение движений губ с озвучкой может снижать погружение в игру. Вручную исправлять такие проблемы занимает много времени, но новая система сможет автоматически корректировать длительность реплик и анимацию персонажей, подстраивая их под перевод.

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Ранее мы рассказывали, что Electronic Arts запатентовала технологию, с которой игры будет тестировать ИИ.

Кроме того, недавно Xbox опубликовал патент своего нового геймпада, который перенял некоторые фичи контроллера от Playstation 5 - DualSense. В частности, Microsoft разработала свой аналог Haptic Feedback.

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