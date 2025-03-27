Бесплатная продлится до вечера 3 апреля.

В фирменном магазине Epic Games на этой неделе можно бесплатно получить сразу две игры. Забавно, что в обеих играх предлагают вжиться в роль кота.

Первый проект из раздачи – Cat Quest. Это фэнтезийная экшен RPG c приятной боевкой и "замуррчательной" атмосферной о приключениях кота-воина, который отправляется в странствие по королевству Фелингард, чтобы спасти свою сестру. В Steam у тайтла 95% положительных отзывов.

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Также в магазине раздают Neko Ghost, Jump! – это необычный платформер, в котором геймеры могут переключаться между 2D- и 3D-перспективами, что помогло игре заслужить крайне положительные пользовательские отзывы.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 3 апреля. Какая игра будет бесплатной в следующий раз, неизвестно.

На днях в Steam завирусился новый хит – симулятор наркоторговли в духе сериала "Во все тяжкие". Пиковый онлайн перевалил за 140 000 геймеров, а пользовательский рейтинг составляет внушительные 98%.

УНИАН рассказывал о бизнесмене, который сделал видеоигру с помощью ИИ и теперь зарабатывает 90 тысяч долларов в месяц. Проект привлек внимание Илона Маска и вдохновил других разработчиков.

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