Однако они просто ещё не знали, что могут это реализовать, вспоминает директор маркетинга Valve.

Когда Half-Life была представлена в 1998 году, казалось, что её успех неизбежен. Однако внутри Valve далеко не все были уверены, что смогут оправдать ожидания игроков, которые им подарил Гейб Ньюэлл.

На GDC 2025 бывший директор по маркетингу Valve Моника Харрингтон рассказала, как создавалась игра. После впечатляющего демо на E3 1998 проект получил награду "Лучшая экшен-игра", но вместо радости это вызвало тревогу у некоторых разработчиков: "После мероприятия один из ключевых сотрудников подошёл ко мне и сказал, что Гейб пообещал то, чего мы никогда не сможем сделать".

Демо действительно было впечатляющим для 1998 года, и оно сразу же стало культовым. Но несмотря на опасения, разработчики ошибались:

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"Всё, что Гейб обещал, в итоге удалось реализовать. Они просто ещё не знали, что смогут это сделать".

Как известно, Half-Life полностью оправдала ожидания, став коммерческим хитом и собрав множество наград "Игра года".

Недавно Гейб Ньюэлл рассказал, что его сильно затянул Stalker 2. Разработчик поделился, что прошёл украинскую игру уже три раза и собирается в четвёртый.

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