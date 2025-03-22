Запомните виды цветов, которые при грамотном уходе могут радовать вас цветением почти без перерыва.

Комнатные цветы наполняют дом радостью и уютом, но красота большинства из них недолговечна. Через несколько недель или максимум месяцев цветки опадают, и растение надолго впадает в спячку. Однако наслаждаться пышным цветением можно весь год, если подобрать долгоцветущие виды и правильно за ними ухаживать.

Мы рассказали, какие комнатные растения цветут круглый год при грамотном уходе. С ними ваш дом превратится в цветущий благоухающий рай.

Какие домашние цветы цветут круглый год

Важно помнить, что любому растению нужна забота. Недостаточно просто посадить цветок - не забывайте регулярно его поливать, подкармливать и удалять засохшие соцветия. Тогда он "отблагодарит" вас круглогодичным цветением.

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Спатифиллум или Женское счастье

Утонченный и элегантный спатифиллум ценят за крупные цветки и долгое цветение. Женское счастье любит регулярные поливы, но без застоя воды в горшке. Хорошо приспосабливается к полутени. Раз в месяц протирайте листья от пыли влажной тканью. А чтобы растение цвело весь год - запомните, что любит спатиффилум.

Антириум

Привлекательные антириумы - цветы, которые цветут круглый год при обильном поливе. Земля в горшке не должна просыхать. Любит он также влажный воздух, поэтому рядом можно ставить емкость с водой. Очень полезно для растения опрыскивать и протирать листья, но не сами цветки.

Каланхоэ Блоссфельда

Это растение нуждается в постоянном ярком цвете, иначе сбрасывает бутоны, поэтому зимой его можно подсвечивать лампой. Поскольку вид относится к суккулентам, часто поливать его не нужно. Несколько раз в год можно подкармливать удобрением для кактусов. Будьте осторожны: каланхоэ очень токсичное для животных.

Сенполия или африканская фиалка

Любители фиалок оценят этот нежный сорт, который почти никогда не уходит на покой. Поставьте его в место с рассеянным светом и без сквозняков. При поливе очень важно не попадать на листья, поэтому рекомендуется наливать воду в поддон. Жидкость обязательно не должна быть холодной. Подкармливать сенполию желательно хотя бы раз в месяц.

Орхидея фаленопсис

Экзотические орхидеи выглядят роскошно, но требуют тщательного ухода. Обеспечьте правильные условия - и фаленопсис будет цвести 6-8 месяцев с небольшими перерывами на покой. Для стимулирования цветения цветоносы обрезают до уровня почвы.

Бегония

Пышные многослойные цветки бегонии по мнению многих цветоводов не уступают в красоте розам. Они считаются не очень прихотливыми, поскольку полива требуют лишь после полного высыхания почвы. Любят полутень и уязвимы к солнечным ожогам. Для круглогодичного цветения вносите фосфорные удобрения хотя бы раз в месяц.

Гибискус или китайская роза

Этот китайский гость любит яркий свет, поэтому зимой стоит подсвечивать лампой. Для круглогодичного цветения не допускайте пересыхания почвы и застоя воды. Обрезка стимулирует появление новых бутонов. Весной и летом его стоит подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

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