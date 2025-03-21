Очень вкусными получаются зразы с капустой, мясом и грибами.

Зразы - это очень вкусное и сытное блюдо, которое редко готовят, потому что оно кажется сложным. Фактически это картофельно тесто, в которое заворачивают овощи, мясо и сыр.

Сегодня рассмотрим, как приготовить картофельные зразы с разными начинками.

Как приготовить картофельные зразы с капустой

Для них вам понадобятся:

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капуста белокочанная молодая - 300 г;

картофель - 500 г (очищенный);

лук репчатый - 60 г;

морковь (очищенная) - 50 г;

яйцо - 1 шт;

мука - 115 г;

томатная паста - 30 г;

чеснок сушёный - 0,5 ч. ложки;

соль - по вкусу;

перец чёрный молотый - по вкусу;

масло растительное - 60-75 мл;

масло сливочное - 30 г.

Картошку чистим, моем и отвариваем до готовности. Затем сливаем воду и оставляем в кастрюле под крышкой, чтоб овощи обсохли.

Толкушкой разминаем картошку в пюре, добавляем сливочное масло и солим, если необходимо.

Пока картофель остывает, чистим и нарезаем лук, морковь натираем, а капусту - шинкуем.

На половине растительного масла обжариваем морковь и лук, пока они не станут мягкими. После этого всыпаем капусту и готовим еще несколько минут.

Разводим томатную пасту 50 мл теплой воды и выливаем к овощам. Добавляем специи, перемешиваем и тушим 10 минут. Если в овощах останется вода, то открываем крышку и выпариваем воду.

Затем остужаем начинку и готовим тесто. В миске взбиваем яйцо и смешиваем с картофелем. Добавляем 75 граммов муки и влажными руками делим тесто на десять частей.

Теперь готовим зразы картофельные. Формируем лепешку, выкладываем внутрь начинку и закрываем. Придаем форму и обваливаем в муке, которая осталась.

Обжариваем их до румяности. Тарелку выстилаем бумажной салфеткой и зразы выкладываем на ее.

Зразы картофельные с мясом - рецепт

Для приготовления нужно взять:

один килограмм картофеля;

одно яйцо;

две столовые ложки муки;

400 граммов свино-говяжего фарша;

один репчатый лук;

140 граммов грибов;

одну морковь;

два зубчика чеснока;

масло для жарки;

соль и специи по вкусу.

Зразы с мясом готовить ничуть не сложнее, чем с капустой. Берем любой фарш, который вам нравится, и грибы на выбор.

Картофель отвариваем, затем сливаем воду и разминаем его толкушкой. Пюре оставляем остывать без крышки, чтоб вышел пар. Лишняя влага только помешает.

На сковороде с маслом обжариваем фарш около пяти минут. В это время чистим лук и морковь - первый нарезаем, а вторую натираем. Добавляем их в фарш и обжариваем еще несколько минут.

Грибы нужно очень мелко нарезать и добавить на сковороду. Готовим все вместе около 10 минут, приправляем и остужаем.

В картошку добавляем яйцо и муку, перемешиваем. Лепим зразы, вкладывая внутрь начинку. Обжариваем на масле, пока они не приобретут золотистую корочку.

Картофельные зразы с мясом лучше всего подавать со сметанно-чесночным соусом. Для этого смешиваем сметану, измельченный чеснок и порезанную зелень.

Грибные зразы - рецепт

Чтоб приготовить это блюдо, берем:

один килограмм картофеля;

350 граммов шампиньонов;

одну луковицу;

один зубок чеснока;

одно яйцо;

80 граммов муки;

специи по вкусу;

масло для обжаривания.

Луковицу, чеснок и грибы чистим. Их нужно мелко нарезать. Обжариваем луковицу до прозрачности, добавляем чеснок и немного готовим, чтоб высвободить аромат. Добавляем грибы, солим и перемешиваем.

Готовим начинку, выпаривая лишнюю жидкость. Затем оставляем ее остывать. В это время отвариваем картофель и разминаем в пюре. Когда оно остынет, добавляем яйцо, специи и перемешиваем.

Муку просеиваем и добавляем в картошку, смешиваем.

Этого теста может хватить на 12 зразов, поэтому проще сразу поделить его. Присыпаем руки мукой и формируем зразы с грибами. Обжариваем их на масле с двух сторон до золотистости.

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