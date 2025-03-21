Зразы - это очень вкусное и сытное блюдо, которое редко готовят, потому что оно кажется сложным. Фактически это картофельно тесто, в которое заворачивают овощи, мясо и сыр.
Сегодня рассмотрим, как приготовить картофельные зразы с разными начинками.
- Как приготовить картофельные зразы с капустой
- Зразы картофельные с мясом - рецепт
- Грибные зразы - рецепт
Как приготовить картофельные зразы с капустой
Для них вам понадобятся:
- капуста белокочанная молодая - 300 г;
- картофель - 500 г (очищенный);
- лук репчатый - 60 г;
- морковь (очищенная) - 50 г;
- яйцо - 1 шт;
- мука - 115 г;
- томатная паста - 30 г;
- чеснок сушёный - 0,5 ч. ложки;
- соль - по вкусу;
- перец чёрный молотый - по вкусу;
- масло растительное - 60-75 мл;
- масло сливочное - 30 г.
Картошку чистим, моем и отвариваем до готовности. Затем сливаем воду и оставляем в кастрюле под крышкой, чтоб овощи обсохли.
Толкушкой разминаем картошку в пюре, добавляем сливочное масло и солим, если необходимо.
Пока картофель остывает, чистим и нарезаем лук, морковь натираем, а капусту - шинкуем.
На половине растительного масла обжариваем морковь и лук, пока они не станут мягкими. После этого всыпаем капусту и готовим еще несколько минут.
Разводим томатную пасту 50 мл теплой воды и выливаем к овощам. Добавляем специи, перемешиваем и тушим 10 минут. Если в овощах останется вода, то открываем крышку и выпариваем воду.
Затем остужаем начинку и готовим тесто. В миске взбиваем яйцо и смешиваем с картофелем. Добавляем 75 граммов муки и влажными руками делим тесто на десять частей.
Теперь готовим зразы картофельные. Формируем лепешку, выкладываем внутрь начинку и закрываем. Придаем форму и обваливаем в муке, которая осталась.
Обжариваем их до румяности. Тарелку выстилаем бумажной салфеткой и зразы выкладываем на ее.
Зразы картофельные с мясом - рецепт
Для приготовления нужно взять:
- один килограмм картофеля;
- одно яйцо;
- две столовые ложки муки;
- 400 граммов свино-говяжего фарша;
- один репчатый лук;
- 140 граммов грибов;
- одну морковь;
- два зубчика чеснока;
- масло для жарки;
- соль и специи по вкусу.
Зразы с мясом готовить ничуть не сложнее, чем с капустой. Берем любой фарш, который вам нравится, и грибы на выбор.
Картофель отвариваем, затем сливаем воду и разминаем его толкушкой. Пюре оставляем остывать без крышки, чтоб вышел пар. Лишняя влага только помешает.
На сковороде с маслом обжариваем фарш около пяти минут. В это время чистим лук и морковь - первый нарезаем, а вторую натираем. Добавляем их в фарш и обжариваем еще несколько минут.
Грибы нужно очень мелко нарезать и добавить на сковороду. Готовим все вместе около 10 минут, приправляем и остужаем.
В картошку добавляем яйцо и муку, перемешиваем. Лепим зразы, вкладывая внутрь начинку. Обжариваем на масле, пока они не приобретут золотистую корочку.
Картофельные зразы с мясом лучше всего подавать со сметанно-чесночным соусом. Для этого смешиваем сметану, измельченный чеснок и порезанную зелень.
Грибные зразы - рецепт
Чтоб приготовить это блюдо, берем:
- один килограмм картофеля;
- 350 граммов шампиньонов;
- одну луковицу;
- один зубок чеснока;
- одно яйцо;
- 80 граммов муки;
- специи по вкусу;
- масло для обжаривания.
Луковицу, чеснок и грибы чистим. Их нужно мелко нарезать. Обжариваем луковицу до прозрачности, добавляем чеснок и немного готовим, чтоб высвободить аромат. Добавляем грибы, солим и перемешиваем.
Готовим начинку, выпаривая лишнюю жидкость. Затем оставляем ее остывать. В это время отвариваем картофель и разминаем в пюре. Когда оно остынет, добавляем яйцо, специи и перемешиваем.
Муку просеиваем и добавляем в картошку, смешиваем.
Этого теста может хватить на 12 зразов, поэтому проще сразу поделить его. Присыпаем руки мукой и формируем зразы с грибами. Обжариваем их на масле с двух сторон до золотистости.
Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить самый вкусный тертый пирог с вареньем.